Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde kentin geleceğini şekillendirmek için hazırlanan projeleri değerlendirmek ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şeflerle önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Temizlik ve tarım çalışmaları masaya yatırıldı

Gerçekleşen toplantı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Bornova Belediyesi’nin en dinamik birimlerinin başında gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nünçalışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı.

İki müdürlük de 2024 yılından itibaren bu yana ilçede yürüttükleri çevre temizliği projeleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sürdürülebilir tarım hizmetleriyle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Düzenlenen bu toplantıda gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni projelerin de yol haritası çizildi.

Eşki’den birlik ve beraberlik mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gerçekleşen sunumların ardından kürsüye çıkarak "Bornovamıza hak ettiği en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için çıktığımız bu yolda hepimize çok önemli görevler düşüyor. 2024 yılından bugüne kadar temizlikten tarıma, altyapıdan sosyal projelere kadar ilçemizin çehresini değiştiren çalışmalara imza attık. Bu başarı, sahada ve masada ter döken tüm çalışma arkadaşlarımın ortak eseridir. Ancak durmak yok; halkımızın bizden beklentisi yüksek, sorumluluğumuz büyük. Bu bilinçle, çalışmalarımızı ilk günkü heyecanımızla, birlik ve beraberlik içinde, tam bir özveriyle sürdürmenizi istiyorum. Bornova için hep birlikte daha çok üreteceğiz" dedi.