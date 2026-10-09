SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi’nde bulunan değerli taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkı ihlali ve izinsiz kullanım iddiaları yargıya taşındı. İtalya’da ikamet eden taşınmaz maliki Gülçin Hayriye Tanıl, rızası ve bilgisi dışında tarlasına müdahale edildiği, izinsiz yapılar inşa edildiği ve arazinin kooperatif ile emlak ağı üzerinden üçüncü kişilere pazarlanmaya çalışıldığı gerekçesiyle Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tapusunu Almadığı Yeri Üçüncü Kişilere Sattı!

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu ve ek delil dosyalarında yer alan bilgilere göre, İtalya’da ikamet eden tapu maliki Gülçin Hayriye Tanıl, Urla Kuşçular Mahallesi 111 ada 73 ve 74 parsel sayılı taşınmazları için şüpheli T. D. ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Ancak T. D., sözleşmede kararlaştırılan toplam 2 milyon 70 bin Avro tutarındaki bedelin yalnızca küçük bir kısmını ödedi, kalan 1 milyon 360 bin Avro ödemeyi yapmadı. Tapu devri T. D.’ye yapılmamasına ve mülkiyet halen resmi olarak Gülçin Hayriye Tanıl’da bulunmasına rağmen, T. D. ve birlikte hareket ettiği kişiler, taşınmazı kendi malvarlıkları gibi kullanmaya başladı. Araziyi rıza dışı fiilen işgal eden şüpheliler, tapusu kendilerinde olmayan yeri parçalara ayırıp kooperatif adı altında emlakçılar aracılığıyla pazarlamaya ve vatandaşlardan kapora ile satış bedelleri toplamaya başladı.

Organize Satış Ağındaki Bütün Aktörler Soruşturulsun

Başsavcılığa sunulan dilekçede, mülkiyet hakkı gasp edilen kadın malikin mağduriyetinin yanı sıra, 'taşınmaz satın aldığını sanan' çok sayıda iyi niyetli üçüncü kişinin de büyük bir dolandırıcılık ağına çekildiği vurgulandı. Mülk sahibinin bilgisi ve rızası dışında yürütülen bu organizasyonda aktif rol aldığı öne sürülen ve dosyaya giren tüm şüpheliler hakkında soruşturmanın genişletilmesi talep edildi.

Tapu Devri Alınmadan Araziyi İşgal Ettikleri İddiası

Yapılan suç duurusunda adı geçen T. D.'nin tapu devrini almadan ve bakiye bedeli ödemeden araziyi fiilen işgal edip pazarlama organizasyonunu başlattığı, G. U.'nun taşınmazların metrekare bazında satışı için aracı sıfatıyla protokol imzalayan ve kapora tahsilatında yer alan emlakçılık yaptığı, D. G.'nin 'İmara çıkacak', 'Oturuma geçilecek' vaatleriyle alıcı adaylarını yönlendirerek pazarlama yaptığı, M. K. ve G. K.'nin taşınmaz üzerindeki fiili kullanım, işgal ve pazarlama süreçleriyle bağlantılı olduğu, T. A.'nın emlak bünyesinde çalışarak taşınmazları parseller halinde üçüncü kişilere pazarlayan emlakçı olduğu, S.S. Kuşçular Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Urla Kuşçular Konut Yapı Kooperatifi yetkililerinin paravan çatı yapılanması oluşturarak gayriresmî parselasyon ve metrekare satışı yürüten yöneticiler olduğu dilekçede isimleri yer aldı.

Ağaçlar Kesildi İzinsiz Yapılar Yapıldı

Şikayet dosyasındaki iddialara göre mağduriyet sadece parselasyon ve satış vaadiyle sınırlı kalmadı. Yurt dışındaki malikin bulunmadığı dönemlerde araziye giren şüphelilerin, izinsiz beton duvar inşa ettiği, konteyner koyulduğu, kaçak elektrik ile su bağlandığı iddialar arasında yer aldı. Mülk içerisindeki asırlık zeytin ağaçları kesilerek tahrip edildi ve mahsulleri satıldığı da dilekçede yer aldı. Olayla ilgili olarak Urla Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma; Nitelikli Dolandırıcılık, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, Nitelikli Hırsızlık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/İştirak hükümleri doğrultusunda devam ettiği bilgisine ulaşıldı.