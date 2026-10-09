Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, altyapılarda yatırımlarını sürdürüyor. İzmir’in güzide takımı 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerden çekilme kararı alırken yatırımlarına altyapıda devam ediyor. Altınordu, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına imza atıyor. İzmir ekibi, kendi öz kaynaklarından yetiştirdiği sporcularla Süper Lig’e ve milli takımlara oyuncu gönderiyor.

Altınordu’dan U13 turnuvası

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen U13 Elit Cup organizasyonunun ikincisini 9-10-11 Ekim tarihlerinde Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirecek olan Altınordu’nun bu turnuvasında, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Trabzonspor takımlarının U13 sporcuları üç gün boyunca yeşil sahalarda mücadele edecek. Organizasyon boyunca misafir takımlar, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde konaklayacak. Dört büyük takımların altyapıları ve Anadolu takımlarının altyapı grupları ter dökecek. Minikler yarışacak kazanan dostluk ve fair-play olacak.

İzmir temsilcisinden altyapılara yatırım

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi altyapı turnuvalarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen eğitimler ve Gelişim Ligleri kapsamındaki Türkiye finallerine ev sahipliği yapıyor. Metin Oktay Yerleşkesi, bu organizasyonlarla hem futbol paydaşlarının mesleki gelişimine hem de altyapı futbolunun gelişimine katkı sağlıyor. Futbol ve spor kültürünü küçük yaş gruplarına aşılayan Altınordu, “iyi birey”, “iyi vatandaş”, “iyi sporcu” şiarıyla yoluna devam ediyor.

Altınordu’dan Türk futboluna önemli hizmet

Profesyonel kulüplere de kapısını ardına kadar açan Altınordu FK, sağladığı olanaklar ile futbol camiasındaki dayanışmaya katkıda bulunuyor. Sezon başında tesis ve stadyum sorunu yaşayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK’ya kapılarını açan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, sezon başından bu yana kırmızı-siyahlı ekibi ağırlıyor. Altınordu FK, düzenlediği turnuva organizasyonları, ev sahipliği yaptığı eğitim programları, gelişim ligi karşılaşmaları ve profesyonel kulüplere sağladığı destekler aracılığıyla sahip olduğu tesis olanaklarını Türk futbolunun hizmetine sunmaya devam ediyor