İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi, Türkiye’de nadir türleri ve nesli tehlike altında olan deniz canlılarını sergileyen özel bir merkez olarak öne çıkıyor. 400’ün üzerinde deniz canlısının tahnit yöntemiyle korunduğu koleksiyon, deniz ekosisteminin çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

400’ü aşkın canlı ziyaretçileri bekliyor

2015 yılında kurulan Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi, nadir ve korunması gereken türleri müze formatında ziyaretçilere sunuyor. Merkezde kılıç dişli yılan balığı, köpek balıkları, koruma altındaki caretta caretta kaplumbağaları ve nano balığı gibi türler de sergileniyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlılar, bozulmalarını önlemek için tahnit yöntemiyle hazırlanıyor. Tüm örnekler, Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Irmak’ın yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle balıkçılardan ve balık hallerinden temin edilerek özenle işleniyor.Merkez, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında, rektörlük izni kapsamında tüm ziyaretçilere açık olarak hizmet veriyor.

Denizden müze raflarına uzanan yol

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Irmak, koleksiyonun temellerinin çocukluk dönemine dayandığını belirtiyor. “Kumsalda kabuk ve deniz canlıları toplamakla başlayan ilgim, amatör balık avcılığıyla devam etti. Üniversite yıllarında bilimsel ekspedisyonlar ve balıkçılarla kurulan iletişim sayesinde merkezimiz bugünkü halini aldı” diyen Irmak, koleksiyonda memelilerden omurgasızlara kadar çok çeşitli canlı gruplarının yer aldığını ifade ediyor.

Koleksiyonda, hamsi ve sardalya gibi bilinen ticari türlerin yanı sıra lüfer, levrek ve nadiren görülen köpek balığı türleri ile mersin balıkları da bulunuyor. Özellikle Akdeniz’de artık nadiren rastlanan beyaz köpek balığının müzedeki örneği yaklaşık 20 yıllık. Ayrıca midye, salyangoz, yengeç, karides ve kafadan bacaklılar gibi omurgasız türleri de koleksiyon kapsamında sergileniyor.

Ziyaretçilere açık ve erişilebilir

Irmak, koleksiyonda yalnızca Türkiye sularına ait deniz canlılarının yer aldığını vurguluyor. “Tatlı su türleri bulunmamakta, örneklerin tamamı kendi denizlerimizden temin edildi. Çoğunu kendimiz topladık, büyük kısmını ise balıkçılardan aldık” diyor.

Koleksiyon merkezi, hafta içi mesai saatlerinde ziyaretçilere açık olup, randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, önceden alınan randevularla merkezden faydalanabiliyor. Randevu ve detaylı bilgiler, üniversitenin resmi internet sitesinden edinilebiliyor.