Son Mühür/ Osman Günden - Kadınlara yönelik sosyal destek hizmetlerini genişleten Karşıyaka Belediyesi, son bir yıl içinde hizmete aldığı iki Kadın Danışma Merkezi ile dayanışma ağını güçlendirdi. İnönü Mahallesi’ndeki Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi, Nisan 2025’te; Bostanlı Mahallesi’ndeki Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi ise Kasım 2024’te açıldı ve bugüne kadar çok sayıda kadına ulaştı.

Her iki merkez de Karşıyaka’nın farklı bölgelerinden başvuran kadınlara hızlı, güvenli ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak ihtiyaç duyulan desteğe erişimi sağladı.

Şiddetten hukuki desteğe kadar çok yönlü hizmet

Merkezlerde şiddet, istismar, aile içi sorunlar ve bağımlılık gibi başlıklarda başvuran kadınlara sosyal hizmet uzmanları tarafından ilk görüşme gerçekleştirildi. Gereksinime göre psikolog, sosyolog veya avukat desteği sağlandı.

Başvurular yüz yüze ya da 0232 362 57 77 numaralı hattan randevu alınarak yapılıyor.

Gizlilik ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda; ihtiyaç halinde ŞÖNİM, İzmir Barosu ve sosyal hizmet merkezleri ile iş birliği kurularak kadınların haklarına ulaşması için yol açıldı. Bireysel danışmanlıkların yanı sıra; yasal haklar, aile içi iletişim, sağlıklı yaşam ve farkındalık temalarında seminerler ve atölyeler düzenlendi.

Yıldız Ünsal: “Kadınların güçlü olduğu kent dönüşür”

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kadınların güçlü, güvende ve eşit bireyler olarak yaşamın her alanında yer alması için hizmet ağımızı sürekli büyüttük. Açılan merkezler, kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiren güvenli alanlar oluşturdu. İhtiyaç duydukları desteğe en hızlı şekilde ulaşmalarını sağladık. Toplumun gerçek dönüşümü, kadınların güçlenmesiyle mümkün olur. Karşıyaka’da bu dönüşüme öncülük etme kararlılığımız tamdır. Dayanışmayı büyütme sorumluluğumuz devam edecek.”