SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının naklen atama taleplerini, kararname tekliflerini gündem dışı görüşerek karara bağladı. HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu başkanlığında, üyeler Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Can Tuncay’ın katılımıyla karara oybirliğiyle imza attı.

Kararnamede Öne Çıkan Kritik Hamle

Alınan karar doğrultusunda toplam 36 yargı mensubunun görev yeri değiştirilirken İstanbul, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraş gibi büyük illerdeki adliyelerde dikkat çeken unvanlı ve yetkili atamalar yapıldı. Kararnamede öne çıkan en kritik hamlelerden biri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Sivas Hâkimi Hamza Başdağ’ın getirilmesi ve mevcut Başkan Halil Dilan’ın Adana Hakimliğine atanması oldu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki dört deneyimli savcı farklı illere gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Erdoğmuş Bursa’ya, Düzce Cumhuriyet Savcısı Selami Arık ise Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.

HSK Birinci Dairesinin 1663 sayılı kararı kapsamında görev yeri değişen 36 yargı mensubunun tam listesi ve yeni görev yerleri:

Ankara'ya Yapılan Atamalar

Ahmet Naci Çukur: Batman Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Ethem Özkan: Sakarya Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Hamide Şahin Subaşı: Polatlı Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Mustafa Çoban: Hınıs Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

Azer Mustafa Bozkuş: Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine

İstanbul'a Yapılan Atamalar

Muhammed Salih Şıktaş: Uşak Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine

Dilek Kaya: Kahramanmaraş Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine

Mücahid Gökçen: Edirne Hâkimliğinden İstanbul Anadolu Hâkimliğine

Ankara Cumhuriyet Savcılığındaki Görev Değişiklikleri

Umut Sadak: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına

Yunus Bilir: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Ercan Poyraz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına

Oğuz Yılmaz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Kahramanmaraş Yargısındaki Atamalar

Hamza Başdağ: Sivas Hâkimliğinden Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına

Halil Dilan: Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Adana Hâkimliğine

Tayyar Zümrüt: Kahramanmaraş Hâkimliğinden Aksaray Hâkimliğine

Emine Uçkun: Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Atamaları

Selami Arık: Düzce Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Tetkik Hâkimliğine

Sultan Güleryüz: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine

Doğan Yıldırım: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Şanlıurfa Hâkimliğine

Bursa, Antalya ve Adana Atamaları

Hüseyin Erdoğmuş: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına

Meliha Atadağ Türkmen: Alanya Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine

Funda Nuray Uysal: İstanbul Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine

Özge Atçı: Küçükçekmece Hâkimliğinden Adana Hâkimliğine

Mersin, Osmaniye ve Diğer İllere Yapılan Atamalar

Direnç Ölçüm: İstanbul Anadolu Hâkimliğinden Mersin Hâkimliğine

Koray Ölçüm: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından Mersin Cumhuriyet Savcılığına

Nuray Ünlü: Osmaniye Hâkimliğinden Kayseri Hâkimliğine

Şakir Dündar: Çeşme Hâkimliğinden Osmaniye Hâkimliğine

Mehmet Atik Araz: Van Hâkimliğinden Zonguldak Hâkimliğine

Fatma Çetin: Karamürsel Hâkimliğinden Yalova Hâkimliğine

Şener Alakoyun: Kocaeli Hâkimliğinden Sakarya Hâkimliğine

Türkşad Kunthan Uçuk: Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına

Duhan Kaan Karaçoban: Bergama Hâkimliğinden İzmir Hâkimliğine

Mehmet Ali Kiraz: Aksaray Cumhuriyet Savcılığından Gebze Cumhuriyet Savcılığına

Hünkar Ersen Kırlangıç: İzmir Cumhuriyet Savcılığından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına

Simge Temur: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına

Funda Bayram: Serik Cumhuriyet Savcılığından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına

Kararda İmzası Bulunan HSK Birinci Dairesi Üyeleri

Turan Kuloğlu (HSK Birinci Daire Başkanı)

Bülent Küfüdür

Hakan Yüksel

Havvanur Yurtsever

Sait Özdemir

Can Tuncay