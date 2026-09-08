SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının naklen atama taleplerini, kararname tekliflerini gündem dışı görüşerek karara bağladı. HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu başkanlığında, üyeler Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Can Tuncay’ın katılımıyla karara oybirliğiyle imza attı.
Kararnamede Öne Çıkan Kritik Hamle
Alınan karar doğrultusunda toplam 36 yargı mensubunun görev yeri değiştirilirken İstanbul, Ankara, Bursa ve Kahramanmaraş gibi büyük illerdeki adliyelerde dikkat çeken unvanlı ve yetkili atamalar yapıldı. Kararnamede öne çıkan en kritik hamlelerden biri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Sivas Hâkimi Hamza Başdağ’ın getirilmesi ve mevcut Başkan Halil Dilan’ın Adana Hakimliğine atanması oldu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki dört deneyimli savcı farklı illere gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Erdoğmuş Bursa’ya, Düzce Cumhuriyet Savcısı Selami Arık ise Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.
HSK Birinci Dairesinin 1663 sayılı kararı kapsamında görev yeri değişen 36 yargı mensubunun tam listesi ve yeni görev yerleri:
Ankara'ya Yapılan Atamalar
Ahmet Naci Çukur: Batman Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Ethem Özkan: Sakarya Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Hamide Şahin Subaşı: Polatlı Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Mustafa Çoban: Hınıs Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
Azer Mustafa Bozkuş: Yargıtay Tetkik Hâkimliğinden Ankara Hâkimliğine
İstanbul'a Yapılan Atamalar
Muhammed Salih Şıktaş: Uşak Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine
Dilek Kaya: Kahramanmaraş Hâkimliğinden İstanbul Hâkimliğine
Mücahid Gökçen: Edirne Hâkimliğinden İstanbul Anadolu Hâkimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcılığındaki Görev Değişiklikleri
Umut Sadak: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına
Yunus Bilir: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ercan Poyraz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına
Oğuz Yılmaz: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Kahramanmaraş Yargısındaki Atamalar
Hamza Başdağ: Sivas Hâkimliğinden Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına
Halil Dilan: Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Adana Hâkimliğine
Tayyar Zümrüt: Kahramanmaraş Hâkimliğinden Aksaray Hâkimliğine
Emine Uçkun: Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına
Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Atamaları
Selami Arık: Düzce Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Tetkik Hâkimliğine
Sultan Güleryüz: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine
Doğan Yıldırım: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Şanlıurfa Hâkimliğine
Bursa, Antalya ve Adana Atamaları
Hüseyin Erdoğmuş: İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Bursa Cumhuriyet Savcılığına
Meliha Atadağ Türkmen: Alanya Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine
Funda Nuray Uysal: İstanbul Hâkimliğinden Antalya Hâkimliğine
Özge Atçı: Küçükçekmece Hâkimliğinden Adana Hâkimliğine
Mersin, Osmaniye ve Diğer İllere Yapılan Atamalar
Direnç Ölçüm: İstanbul Anadolu Hâkimliğinden Mersin Hâkimliğine
Koray Ölçüm: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından Mersin Cumhuriyet Savcılığına
Nuray Ünlü: Osmaniye Hâkimliğinden Kayseri Hâkimliğine
Şakir Dündar: Çeşme Hâkimliğinden Osmaniye Hâkimliğine
Mehmet Atik Araz: Van Hâkimliğinden Zonguldak Hâkimliğine
Fatma Çetin: Karamürsel Hâkimliğinden Yalova Hâkimliğine
Şener Alakoyun: Kocaeli Hâkimliğinden Sakarya Hâkimliğine
Türkşad Kunthan Uçuk: Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından Bozova Cumhuriyet Savcılığına
Duhan Kaan Karaçoban: Bergama Hâkimliğinden İzmir Hâkimliğine
Mehmet Ali Kiraz: Aksaray Cumhuriyet Savcılığından Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Hünkar Ersen Kırlangıç: İzmir Cumhuriyet Savcılığından Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına
Simge Temur: Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığından Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına
Funda Bayram: Serik Cumhuriyet Savcılığından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına
Kararda İmzası Bulunan HSK Birinci Dairesi Üyeleri
Turan Kuloğlu (HSK Birinci Daire Başkanı)
Bülent Küfüdür
Hakan Yüksel
Havvanur Yurtsever
Sait Özdemir
Can Tuncay