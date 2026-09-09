Akdeniz bölgesinde parti içi dengeleri sarsan istifa kararı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinde servis edilen yazılı duyuruyla resmiyet kazandı. Kararın kişisel ve kesin olduğunu belirten Türkmen, il başkanlığı görevinin yanı sıra genel merkez düzeyindeki görevinden de eş zamanlı olarak ayrıldı. Kulisler hareketlendi.

Osmaniye siyasetinde uzun süredir aktif roller üstlenen deneyimli siyasetçinin yol ayrımı, parti tabanında ve yerel teşkilatlarda derin bir şaşkınlık yarattı. İstifanın gerekçesi dikkatle araştırılıyor.

Ekrem Türkmen kimdir ve hangi görevleri yürüttü?

Ekrem Türkmen, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı koltuğunda bulunan ve aynı zamanda partinin Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı vazifesini üstlenen yerel bir siyasetçi olarak biliniyor. Osmaniye genelinde saha çalışmalarını bizzat yöneten Türkmen, ilçe teşkilatlarının yapılandırılmasında ve parti çalışmalarının yürütülmesinde kilit roller üstlendi.

Görev ve Süreç Detay ve Açıklama Siyasi Pozisyonu Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Genel Merkez Görevi Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İstifa Tarihi 9 Eylül 2026 Bırakılan Görevler İl Başkanlığı, Genel Merkez Görevi ve Parti Üyeliği Ayrılık Gerekçesi Görülen lüzum ve ilkesel duruş

Ekrem Türkmen partisinden neden istifa etti?

Ekrem Türkmen, partisinden ayrılma gerekçesini "gördüğü lüzum üzerine" şeklinde açıkladı ve kararının kesin olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu istifa metninde, görev süresi boyunca teşkilatına ve davasına sadakatle hizmet ettiğini kaydeden Türkmen, ilkelerinden ödün vermeyeceğini açıkça belirtti. Karar kesinleşti.

Açıklamasında millet hizmeti iradesinden vazgeçmeyeceğini dile getiren Türkmen, "Gördüğüm lüzum üzerine Yeniden Refah Partisi Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevimden, Osmaniye İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Aldığım bu karar şahsım açısından kesin ve nettir. İlkelerimden asla taviz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Osmaniye teşkilatında bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

İl başkanlığı makamının boşalmasıyla birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Osmaniye için koordinatör görevlendirme sürecini başlattı. İl yönetim kurulu üyeleri ve merkez ilçe teşkilatının önümüzdeki günlerde toplanarak genel merkeze sunulacak yeni il başkanı adayı üzerinde uzlaşması bekleniyor.

Yerel teşkilat tabanında Türkmen'e destek veren yöneticilerin nasıl bir tutum sergileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Siyasi kulislerde yeni atama kararı bekleniyor.