Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım sürerken, velilerin merakla beklediği okul servis ücretleri açıklandı. Üç büyükşehirde uygulanan zam oranlarında başı yüzde 35’lik artışla İzmir çekti. Ankara’da servis ücretlerine yüzde 25,49, İstanbul’da ise yüzde 10 zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte Ege’nin incisinde en kısa mesafe servis ücreti 32 bin 850 TL'ye çıkarken, mesafe uzadıkça rakam 83 bin TL'yi aştı.
İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? (GÜNCEL İZMİR TARİFESİ)
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yüzde 35 zamlı okul servis taşımacılığı ücret tarifesi mesafe aralıklarına göre şu şekilde belirlendi:
- 0-3 kilometre arası: 32.850 TL
- 4-6 kilometre arası: 40.050 TL
- 7-10 kilometre arası: 43.020 TL
- 11-15 kilometre arası: 50.940 TL
- 16-20 kilometre arası: 61.110 TL
- 21-25 kilometre arası: 67.950 TL
- 26-30 kilometre arası: 74.880 TL
- 31-35 kilometre arası: 78.480 TL
- 36-40 kilometre arası: 83.250 TL
İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİ KAÇ TL? (0-25 KM MESAFA FİYAT LİSTESİ)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ve geçen yıla oranla yüzde 10 zam yapılan İstanbul okul servis tarifesi ise şu şekildedir:
- 0-1 km: 39.970 TL
- 1-3 km: 42.804 TL
- 3-5 km: 46.258 TL
- 5-7 km: 48.249 TL
- 7-9 km: 50.868 TL
- 9-11 km: 58.923 TL
- 11-13 km: 67.822 TL
- 13-15 km: 71.239 TL
- 15-17 km: 76.899 TL
- 17-19 km: 81.304 TL
- 19-21 km: 86.515 TL
- 21-23 km: 90.112 TL
- 23-25 km: 93.610 TL
ANKARA'DA OKUL SERVİS FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?
Başkent Ankara'da yüzde 25,49 zam oranının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı servis taşımacılığı ücretleri şu şekilde güncellendi:
- 0-3 kilometre arası: 27.331 TL
- 3-6 kilometre arası: 30.155 TL
- 6-10 kilometre arası: 34.785 TL
- 10-15 kilometre arası: 40.432 TL
- 15 kilometreyi aşan her kilometre için: İlave 527 TL