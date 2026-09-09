Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için geri sayım sürerken, velilerin merakla beklediği okul servis ücretleri açıklandı. Üç büyükşehirde uygulanan zam oranlarında başı yüzde 35’lik artışla İzmir çekti. Ankara’da servis ücretlerine yüzde 25,49, İstanbul’da ise yüzde 10 zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte Ege’nin incisinde en kısa mesafe servis ücreti 32 bin 850 TL'ye çıkarken, mesafe uzadıkça rakam 83 bin TL'yi aştı.

İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? (GÜNCEL İZMİR TARİFESİ)

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yüzde 35 zamlı okul servis taşımacılığı ücret tarifesi mesafe aralıklarına göre şu şekilde belirlendi:

0-3 kilometre arası: 32.850 TL

32.850 TL 4-6 kilometre arası: 40.050 TL

40.050 TL 7-10 kilometre arası: 43.020 TL

43.020 TL 11-15 kilometre arası: 50.940 TL

50.940 TL 16-20 kilometre arası: 61.110 TL

61.110 TL 21-25 kilometre arası: 67.950 TL

67.950 TL 26-30 kilometre arası: 74.880 TL

74.880 TL 31-35 kilometre arası: 78.480 TL

78.480 TL 36-40 kilometre arası: 83.250 TL

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETLERİ KAÇ TL? (0-25 KM MESAFA FİYAT LİSTESİ)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ve geçen yıla oranla yüzde 10 zam yapılan İstanbul okul servis tarifesi ise şu şekildedir:

0-1 km: 39.970 TL

39.970 TL 1-3 km: 42.804 TL

42.804 TL 3-5 km: 46.258 TL

46.258 TL 5-7 km: 48.249 TL

48.249 TL 7-9 km: 50.868 TL

50.868 TL 9-11 km: 58.923 TL

58.923 TL 11-13 km: 67.822 TL

67.822 TL 13-15 km: 71.239 TL

71.239 TL 15-17 km: 76.899 TL

76.899 TL 17-19 km: 81.304 TL

81.304 TL 19-21 km: 86.515 TL

86.515 TL 21-23 km: 90.112 TL

90.112 TL 23-25 km: 93.610 TL

ANKARA'DA OKUL SERVİS FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Başkent Ankara'da yüzde 25,49 zam oranının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı servis taşımacılığı ücretleri şu şekilde güncellendi:

0-3 kilometre arası: 27.331 TL

27.331 TL 3-6 kilometre arası: 30.155 TL

30.155 TL 6-10 kilometre arası: 34.785 TL

34.785 TL 10-15 kilometre arası: 40.432 TL

40.432 TL 15 kilometreyi aşan her kilometre için: İlave 527 TL