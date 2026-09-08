SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye'de geçmiş yıllarda çete soruşturmalarından tahliye vaatlerine, imar dosyalarından ağır ceza davalarına kadar pek çok olayda kamuoyunun gündemini meşgul eden 'yargı borsası' iddialarına karşı en somut adım atıldı. Adalet sisteminde faaliyete geçen 'Alo Adalet 135' hattı, vatandaşın dosya takibini kişisel aracılar ve kayıt dışı ağlar üzerinden yapma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Milyonluk Vurgunlar ve 'Borsa' Dosyaları Hafızalarda

Büyük paraların döndüğü ceza ve ticari davalarda, 'nüfuz ticareti' yapan şebekeler yıllarca vatandaşın çaresizliğini istismar etti. Geçmişte kamuoyuna yansıyan pek çok soruşturmada, adliye çalışanları, kendisini 'yargı mensubu yakını' olarak tanıtan sahte aracılar ve fırsatçıların 'Dosyanı öne çekeriz', 'Tahliye kararı çıkartırız' vaatleriyle milyonlarca liralık vurgun yaptıkları zaman zaman gündeme geldi. Özellikle 'Yargı Borsası' olarak adlandırılan bu kayıt dışı mekanizma, adalet sistemine duyulan güvene en büyük darbeyi vuruyor. Devreye giren şeffaf takip altyapısı, bu kirli çarkın en büyük sermayesi olan 'bilgi gizleme ve süreci uzatma' taktiğini elinden alıyor.

Yargı Borsasının 'Gecikme' Oyunu Bozuldu

HSK kaynaklarından edinilen verilere göre, dosyaların uzamasındaki tıkanıklıkların yüzde 95'i hakim veya savcının kişisel tercihinden değil tebligat, bilirkişi raporları, Adli Tıp ve kolluk yazışmaları gibi dış süreçlerden kaynaklanıyor. Ayaklı borsa şebekeleri, bu bürokratik gecikmeleri vatandaşa 'Hakim dosyayı bekletiyor, para verirseniz çözeriz' şeklinde pazarlıyordu. Yeni sistem, gecikmenin gerçek kaynağını verilerle ortaya koyarak bu istismar kapısını tamamen kilitliyor.

Hâkim ve Savcılara Koruma Kalkanı

Yeni model, adaleti dağıtan yargı mensuplarını da şaibe altında kalmaktan koruyor. Hakim ve savcıların takdir yetkisine veya verilecek kararın esasına kesinlikle müdahale edilmeyen sistemde, vatandaş doğrudan kurumsal muhatap buluyor. Böylece yargı mensuplarının adı kullanılarak yürütülen dolandırıcılıkların ve gayriresmî temas baskılarının önüne geçiliyor. Alo Adalet 135 sisteminin tüm adliyelerde yaygınlaşmasıyla birlikte, adliye koridorlarındaki ayaklı borsa tamamen tarihe karışırken, yargı süreci kişilerin insafına değil, devletin şeffaf denetimine teslim ediliyor.