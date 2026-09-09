Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, ligin 4. haftasında deplasmanda kazandığı derbi zaferinin getirdiği yüksek moralle sahaya adım atacak. Karşılaşmayı stadyumdan canlı izlemek isteyen sporseverler, satışa sunulan tribün bloklarını ve bilet tarifesini erken saatlerden itibaren inceliyor. Gişelerde hareketlilik başladı.

Ev sahibi ekip iç saha serisini taraftarıyla birlikte taçlandırmayı hedeflerken, konuk Erzurumspor FK zorlu İstanbul deplasmanından puan koparmanın hesaplarını kuruyor. Tüpraş Stadyumu'nda kapalı gişe oynanması beklenen mücadele öncesinde biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

Beşiktaş Erzurumspor maçı bilet fiyatları ne kadar ve ne zaman satışta?

Beşiktaş Erzurumspor FK karşılaşmasının biletleri, 1.600 TL ile 21.000 TL arasında değişen fiyatlarla bugün saat 15.00 itibarıyla genel satışa açıldı. Kulübün paylaştığı resmi listeye göre en ucuz koltuk 8. kategori için ayrılırken, protokol hizasındaki VIP tribünler en üst basamakta alıcı buluyor.

Tribün ve Kategori Bilet Fiyatı VIP 100 21.000 TL VIP 101 - 126 19.000 TL 1. Kategori 5.750 TL 2. Kategori 5.500 TL 3. Kategori 5.250 TL 4. Kategori 4.750 TL 5. Kategori 4.350 TL 6. Kategori 3.950 TL 7. Kategori 1.750 TL 8. Kategori 1.600 TL

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta randevusu, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Boğaz kıyısındaki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 90 dakika, futbolseverlere hafta sonunun ilk heyecanını yaşatacak. Geri sayım hızlandı.

Futbolseverler cuma gecesi ekran başına kilitlenmeye hazırlanırken iki takımın teknik heyeti taktik provalarını sürdürüyor. Antrenörler sahaya sürecekleri ilk 11 kurgusunu maç saatine kadar gizli tutuyor.

Dolmabahçe'de kritik 90 dakika öncesi takımlarda son durum ne?

Süper Lig maratonunda geride kalan 4 haftada 3 galibiyet elde eden Beşiktaş, topladığı 9 puanla şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyuyor. Avrupa kupaları öncesinde ligde puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak maçın ilk düdüğüyle birlikte hücum baskısı kurmayı planlıyor. Hedef kayıpsız geçiş.

Mavi-beyazlı konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde çıktığı maçlarda 4 puan toplayarak düşme hattından uzaklaşma gayreti veriyor. Zorlu İstanbul seferinde savunma emniyetini elden bırakmayacak olan Karadeniz-Doğu Anadolu temsilcisi, hızlı hücum varyasyonlarıyla skoru lehine çevirmeye çalışacak. Heyecan dorukta.