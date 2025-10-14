TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yapan Altınordu, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı lider Batman Petrolspor maçı öncesi moral depoladı.

Ligde çıktığı 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, düşme hattından kurtulma mücadelesi verirken, nefes almak için bu zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor.

Batman Petrolspor’un 30 maçlık serisine meydan

8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan namağlup Batman Petrolspor, evinde tam 30 maçtır kaybetmiyor. Altınordu ise 8 Ekim 2023’te Karşıyaka’ya karşı 2-1 mağlup olan rakibini, 2 yıl 11 gün sonra kendi sahasında yenmeye çalışan ilk takım olacak.

Zorlu deplasmanda hedef: Seriyi bitirmek

Geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1 yenildiği Batman Petrolspor’la bu kez rövanşa çıkan İzmir temsilcisi, rakibini evinde 0-0’lık beraberlikle de durdurmuştu. Ancak Play-Off 3. Tur’da rakibine elenen kırmızı-lacivertliler, bu sezon “hesap kapatmaya” kararlı.

Batman’da 4’te 4 yapan lider

Batman Petrolspor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçın tamamını kazandı. Kalesinde yalnızca 3 gol gören Batman temsilcisi, rakip ağlara 9 gol bıraktı. Ligin en formda takımı konumundaki Petrolspor, liderliği korumak istiyor.

Altınordu’dan paintball hamlesi

Kırmızı-lacivertli futbolcular, zorlu deplasman öncesi stres atmak ve takım içi motivasyonu güçlendirmek için paintball etkinliğinde buluştu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte oyuncular adeta çocuklar gibi eğlendi. Teknik ekip, takım içindeki uyumu artırmayı hedeflerken oyuncuların sahada da aynı mücadele ruhunu göstermesini istiyor.

“Takım ruhu sahaya yansıyacak”

Etkinlik sonrası kısa bir değerlendirme yapan teknik heyet, paintball organizasyonunun takımdaşlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Oyuncuların moralli ve motive bir şekilde antrenmanlara devam ettiğini belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, “Zor bir deplasmana gidiyoruz ama biz bu şehir için savaşacağız. Sahada aynı mücadeleyi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Son hazırlıklar tamam

Altınordu, Batman deplasmanı öncesi son taktik idmanını bugün tamamlayacak. Ekip, Cumartesi sabah saatlerinde karayolu ile Batman’a hareket edecek. Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.