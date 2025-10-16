Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgilere göre, İzmir95 Gebe Beslenme Paketi yardımı bir süre önce sonlandırıldı. Tunç Soyer’in “sosyal belediyecilik vizyonu” doğrultusunda 2020 yılında Derin Yoksulluk Ağı önerisiyle kurulan proje, hamilelik sürecinden başlayarak anne ve 0–3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlıyordu.

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program, özellikle gelir düzeyi düşük mahallelerdeki anne adaylarına destek olmuştu. Eşrefpaşa Hastanesi Gebelik Okulu Sağlık Birimi’nin belirlediği içerikle oluşturulan gıda kolileri, anne adaylarına teslim ediliyordu.

"Başvuru var, paket yolda deniliyor ancak yardım durdurulmuş"

İsimlerinin paylaşılmasını istemeyerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gebe Beslenme Paketi’ ve ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ne aylar önce başvuru yaptım ancak bebeğim artık 14 aylık olmasına rağmen hâlâ elime hiçbir şey ulaşmadı,” diyerek tepki gösteren birçok İzmirli, sistem üzerinden yaptığı sorgulamada başvurusunun “Paketiniz gönderilmek üzere hazırlanmıştır” şeklinde göründüğünü belirtti. “Madem böyle bir destek verilmeyecek, neden hâlâ başvurular alınıyor anlamıyorum. İnsanların umutlarıyla oynanıyor. Bu duyarsızlık kabul edilemez,” diyen yurttaşlar, durumu CİMER’e bildirmeyi düşündüğünü de ifade etti.

“Anne karnından başlayan destek”

Proje kapsamında hazırlanan Gebe Beslenme Paketi içinde 6’şar kilo bulgur ve mercimek, 3 kilo kuru siyah üzüm, 15 litre süt, 6 kilo zeytin, 2 litre zeytinyağı ile 3’er kilo kuru kayısı ve ceviz yer alıyordu. Bu besinler, gebelik sürecinde yaşanan demir ve protein eksikliğine karşı destek amacı taşıyordu.

İzmir95 kapsamında çalışan ev ziyaretçileri, gebelerin yedinci ayından itibaren evlere giderek hem beslenme hem de bebek gelişimi üzerine bilgilendirme yapıyordu. Gebelik sürecinde üç kez, doğumdan sonra ise iki haftada bir yapılan ziyaretlerle anneler ve bebekler toplam 27 kez destekleniyordu. Aileler ayrıca İzmir95’in düzenlediği seminer ve atölyelere katılarak bilinçlendirme eğitimlerinden faydalanıyordu.

“Menemen’den Tire’ye 30 ilçeye yayılmıştı”

İzmir95 projesi, ilk olarak Konak, Menemen, Tire ve Menderes’te pilot uygulama olarak başlamış; daha sonra 30 ilçeye yaygınlaştırılmıştı. 2022 yılında belediye ekipleri 108 aileyi ziyaret etmiş, seminerlerle 77 anne ve çocuğa ulaşmıştı. Projede 2 süpervizör, 6 ev ziyaretçisi, 1 psikolojik danışman ve 1 psikolog görev alıyordu.

Belediye aynı dönemde “Hoş Geldin Bebek Seti” projesiyle de yeni doğan bebeklere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmış, yaklaşık 10 bin aileye destek sağlanmıştı. Setlerde zıbın takımları, bebek çantası, battaniye, emzirme önlüğü, kitap seti ve her bebek adına dikilen bir fidan sertifikası bulunuyordu.

“Yoksulluğun en derin yerinde doğan umut”

İzmir95 projesi, "Kentte derinleşen ekonomik krizin ortasında yoksulluğun en kırılgan halkası olan anne ve bebeklere uzanan bir el olduk" şeklinde tanımlanıyordu. Ancak belediyenin sosyal yardım bütçesinde yapılan düzenlemeler sonrasında, Gebe Beslenme Paketi dağıtımları durduruldu. Üç yıl boyunca yüzlerce anne adayına ulaşan proje, İzmir’de “anne karnında başlayan eşitsizlikle mücadele” açısından örnek gösteriliyordu.