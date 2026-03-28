Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayali kurduğu TOKİ projeleri, siber dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son günlerde artan dolandırıcılık şikayetleri üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucunda, sosyal medya üzerinden "TOKİ İlk Evim" vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren büyük bir şebeke tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertilen şebekenin vurgun boyutu ise dudak uçuklattı.

İZMİR'DE TOKİ DOLANDIRICILIĞI NASIL YAPILDI?

Emniyetin yürüttüğü incelemeler, dolandırıcıların kullandığı sinsi yöntemi de gözler önüne serdi. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında gerçeğini aratmayan sponsorlu "TOKİ İlk Evim Başvuru" reklamları yayınladığı belirlendi. Bu ilanlara tıklayan ev hayali kuran vatandaşlar, doğrudan dolandırıcıların kurduğu sahte internet sitelerine yönlendirildi. Resmi kurum sayfası zannettikleri bu sitelere T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi ve banka bilgilerini giren mağdurlar saniyeler içinde tuzağa düşürüldü.

İZMİR TOKİ İLK EVİM PROJESİNDE KİMLER MAĞDUR OLDU?

Emniyet ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda İzmir il genelinde aynı sahte linkler üzerinden tam 18 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. Şebekenin bu yöntemle mağdurların banka hesaplarından toplam 1 milyon 44 bin 660 lira haksız kazanç elde ettiği kayıtlara geçti.

Vurgunun detaylarının netleşmesinin ardından İzmir polisi operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarıyla 25 şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 kişinin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKİ SAHTE SİTE NASIL ANLAŞILIR?

Yaşanan bu mağduriyetlerin ardından uzmanlar, ev hayali kuran vatandaşları sahte sitelere karşı uyardı. Dolandırıcıların genellikle resmi kurumların logolarını kopyaladığı, ancak internet adresinin (URL) resmi sitelerle uyuşmadığı belirtildi. TOKİ duyurularının yalnızca kurumun onaylı sosyal medya hesaplarından ve "toki.gov.tr" uzantılı resmi internet sitesinden yapıldığı hatırlatıldı.

TOKİ RESMİ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşların sosyal medyada karşılarına çıkan her "başvuru" linkine tıklamaması gerektiğinin altı çizildi. TOKİ İlk Evim ve diğer sosyal konut projelerine resmi başvuruların yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden veya yetkili kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank) aracılığıyla güvenli bir şekilde yapıldığı vurgulandı.