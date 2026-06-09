İzmir polisi, yasa yollarla elde edilen paraların aklanmasıyla ilgili yeni bir operasyon başlattı. Savcılık, suç örgütlerine dair yürüttüğü çalışma dahilinde harekete geçti.

Kimlikleri tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, şehirde yasa dışı bahis ve kumar oynanması için yer sağlayan bir şebeke tespit edildi.

Bu kişilerin kumar faaliyetlerinden kazandıkları yüksek miktardaki yasa dışı geliri aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Emniyet birimleri bir süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini kesinleştirdi.

Hangi suçlar yöneltiliyor

Operasyonun hedefindeki 10 şüpheliye ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Zanlılar, 1072 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek, kumar oynanması için mekan sağlamak ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ile suçlanıyor.

Ekipler, zanlıların bu paraları sisteme sokmak için paravan şirketler ya da farklı yöntemler kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi gözaltına almak için eş zamanlı operasyonlar yürütüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve sorgu işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyallere ve belgelere de el konuldu. Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde gözaltı sayısının artabileceği konuşuluyor.