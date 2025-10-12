Son Mühür- İzmir’de uzun süredir sürdürülen gece su kesintileri bu hafta sonu da devam edecek. İZSU Genel Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar gecesi yapılacak planlı kesintiler kapsamında kentin birçok ilçesinde su verilemeyeceğini duyurdu.

23.00–05.00 arası planlı kesinti uygulaması

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında Bölge–2 hattında planlı su kesintisi gerçekleştirilecek. Kesintiden Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinin çok sayıda mahallesi etkilenecek.

Karabağlar ilçesinin Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde gece boyunca su kesintisi uygulanacak.

Konak ilçesinin 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek ve Zeytinlik mahalleleri de kesinti programında yer alıyor.

Bornova ilçesinde Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre ve Zafer mahalleleri;

Balçova ilçesinde Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahalleleri;

Narlıdere ilçesinde 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri ve Yenikale mahalleleri;

Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki mahalleleri;

Buca ilçesinde 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler ve Zafer mahalleleri;

Gaziemir ilçesinde ise Emrez Mahallesi’nin belirli bölümleri planlı kesinti programında bulunuyor.

Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içinde de kesinti yaşanacak

İZSU, planlı gece kesintilerinin yanı sıra, arıza ve bakım kaynaklı gündüz kesintilerinin de yapılacağını bildirdi.

Menemen ilçesinin 29 Ekim Mahallesi’nde, 7234 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 09.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 4 saatlik kesinti yaşanacak.

Tire ilçesinin Fatih Mahallesi’nde ise sabah saatlerinde oluşan ana boru arızası sebebiyle 07.13 ile 10.14 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle su verilemeyecek.

İZSU’dan vatandaşlara uyarı

İZSU Genel Müdürlüğü, yürütülen altyapı yenileme ve bakım çalışmalarının suyun güvenli şekilde temini için zorunlu olduğunu belirtti. Kurum, su kesintilerinden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve su ihtiyaçlarını kesinti öncesinde karşılamaları gerektiğini vurguladı