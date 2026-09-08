Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZDENİZ, İzmir Kültür AŞ ve Grand Plaza ortaklığıyla hayata geçirilen "Marina Geceleri", kentin kültür sanat takvimini renklendirmeye devam ediyor.

Sezon boyunca farklı müzik türlerini deniz kenarında İzmirlilerle buluşturan etkinlikler, bu kez Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarını sahneye taşıyor.

Sahne Muharrem Öztürk’ün

Programın yeni adresi olan "Marina’da Pop Klasikleri" konseri, 11 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak.

İzmir Marina içerisinde hizmet veren Nefes+ ev sahipliğinde gerçekleşecek gecede, deneyimli solist Muharrem Öztürk sahne alacak.

Öztürk, geçmişten günümüze müzik listelerinde hafızalarda yer etmiş, geniş kitlelerin ezbere bildiği pop eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Deniz manzarasında müzik şöleni

Daha önce Latin müzikten caza, 80’ler ve 90’lar nostaljisinden Yunan ezgilerine kadar geniş bir yelpazeyi körfez kıyısına taşıyan Marina Geceleri, bu konserle birlikte pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Katılımcılar, İzmir Marina’nın açık havası ve deniz manzarası eşliğinde sevdikleri şarkıları canlı dinleme şansı bulacak.

Biletler dijital platformlarda satışta

11 Eylül Cuma günü saat 20.30’da başlayacak olan etkinliğe katılmak isteyen müzikseverler, biletlerini bilet.izdeniz ve bubilet adresleri üzerinden online olarak satın alabilecek.