Sekizinci Aile nerede çekiliyor ve dizi setleri nerede soruları, yapımın ilk sahnelerinin ardından internet aramalarında zirveye tırmandı. Boğaz kıyısındaki yalılar ile modern iş kulelerini birleştiren sahneler, izleyicilerin set rotasını araştırmasını sağladı.

Kamera arkası hareketlendi. Dev bütçeli prodüksiyon, İstanbul'un tarihi ve lüks semtlerini görsel bir şölene dönüştürdü.

Sekizinci Aile nerede çekiliyor ve setler nerede kuruldu?

Sekizinci Aile çekimleri, ağırlıklı olarak İstanbul'un Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde kurulan özel setlerde gerçekleştirildi. Basmacıgil hanedanının ihtişamını yansıtmak amacıyla Boğaz hattındaki tescilli köşkler, lüks villalar ve modern plazalar çekim platosuna dönüştürüldü.

Prodüksiyon ekibi yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Hikâyenin geçmişe ve aile köklerine uzanan özel sekansları için Afyonkarahisar bölgesindeki açık hava alanlarında da çekimler yapıldı.

Çekim Alanı ve Mekân İlçe ve Lokasyon Sahne Türü ve Kullanım Amacı Boğaz Kıyı Şeridi Sarıyer ve Yeniköy Dış mekânlar ve ihtişamlı sahil hattı Anadolu Yakası Platoları Beykoz ve Üsküdar Aile içi güç savaşları ve villa sahneleri Finans Merkezleri Maslak ve Levent Şirket ofisleri ve iş toplantıları Şehir Dışı Çekimleri Afyonkarahisar Aile geçmişine ışık tutan özel sahneler

Set rotası genişledi. Yönetmen Ali Atay, hikâyenin karanlık ve mizahi tonunu desteklemek için kentin hem tarihi dokusundan hem de soğuk gökdelen silüetinden eş zamanlı yararlandı.

Basmacıgil Ailesi'nin yaşadığı tarihi köşk nerede?

Dizide Basmacıgil Ailesi'nin ikamet ettiği ve entrikaların düğümlendiği ana köşk, Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy sahil şeridinde yer alıyor. Özel mülk statüsündeki tarihi yapı, yüksek tavanları ve geniş bahçesiyle ailenin köklü zenginliğini simgeliyor.

Güvenlik tedbirleri sıkı tutuluyor. Yapım şirketi çekimlerin gizliliği ve mahalle sakinlerinin rahatı gerekçesiyle köşkün açık kapı numarasını kamuoyuyla paylaşmıyor.

Sekizinci Aile dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrollerini usta aktör Haluk Bilginer ile başarılı oyuncu Hazal Kaya paylaşıyor. Aile içindeki çatışmaları ve servet yarışını körükleyen diğer kilit karakterlere ise Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu ve Erkan Kolçak Köstendil hayat veriyor.

Kadronun uyumu dikkat çekiyor. Çekimleri tamamlanan ve dijital platform için hazırlanan yapım, her bölümünde kullanılan farklı İstanbul silüetleriyle seyir keyfini katlıyor.