Son Mühür- Kent temizliğini korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalar gerçekleştiren Bornova Belediyesi Evka-3 bölgesindeki kaçak döküm alanında incelemelerde bulundu. Vatandaşın şikayetlerini dinleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ortak yaşam bilincine dikkat çekti.

Ortak yaşam ve vatandaş sorumluluğu

Başkan Eşki, "Belediyenin vatandaşlara karşı sorumlulukları ve görevleri olduğu gibi, vatandaşlarımızın da belediyemize ve bu kente karşı ödevleri var. Çevre sorunlarının hiç doğmamasında ya da doğduğu esnada belediyeye destek olmak, her vatandaşımızın en temel sorumluluğudur. Bu kenti hep birlikte korumak zorundayız" dedi.

Kameralarla sıkı takip

Teknolojik altyapısıyla kaçak dökümlerin takibi için sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayan Başkan Eşki, "Bizler Bornova Belediyesi olarak boş alanların, yol kenarlarının ve doğamızın kirletilmesini engellemek için birçok noktayı kameralarla gözlemleyeceğiz. Teknolojik altyapımızla kaçak dökümlerin takibi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak sadece zabıta tedbirleri ya da kameralar yetmez; biz bu mücadeleye ve büyük dayanışmaya siz kıymetli hemşehrilerimizi de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

0530 157 19 19 numaralı ihbar hattına çağrı

Sorunun ancak halkın desteğiyle kalıcı olarak çözülebileceğini vurgulayan ve vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Ömer Eşki, "Sizlerin desteğiyle ancak bu sorunu çözebileceğimize inanıyoruz.

Kaçak moloz döküldüğünü gördüğünüz alanlarda lütfen sizden ricamız, 0530 157 19 19 numaralı ihbar hattımıza anında bilgilendirme yapmanız. Bu çevre kirliliğini ancak el ele, bir arada ve birlikte çözebiliriz. Tüm Bornovalıları kaçak moloz konusunda bizlere destek olmaya, kentimizin temiz geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum" diye ekledi.