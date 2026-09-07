Kalbim Sana Emanet Rama kimdir, Rama'yı kim oynuyor ve gerçek adı ne soruları gündüz kuşağını takip eden seyircilerin internet aramalarında tepeye yerleşti. Düğün öncesi yaşanan şüpheli kaza aileyi yasa boğarken, karaktere hayat veren ünlü oyuncu Mischa Chandrawinata da merak konusu haline geldi.

Düğüm giderek derinleşiyor. Uçuruma yuvarlanan araçtaki şüphe perdeleri aralandıkça hikaye yeni bir boyut kazanıyor.

Kalbim Sana Emanet Rama kimdir ve nasıl öldü?

Kalbim Sana Emanet dizisinde Rama karakteri, başrol Ayşe'nin büyük bir aşkla evlilik hazırlığı yaptığı ancak düğünden hemen önce meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlısını canlandırıyor. Rama'nın beklenmedik vefatı sonrasında geride bıraktığı gizemli vasiyet, ailesini ve nişanlısı Ayşe'yi kardeşi Raja ile zoraki bir evliliğe sürüklüyor.

Trafik kazasının ardındaki karanlık noktalar ise olayların fitilini ateşliyor. Aracın uçurumdan yuvarlanmadan önce başka bir otomobille çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıkarken, Rama'nın babası oğlunun ölümüyle ilgili şüphelerin peşine düşüyor.

Mischa Chandrawinata kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Mischa Chandrawinata, 29 Mart 1987 tarihinde Almanya'nın Hanover kentinde dünyaya gelen ve kariyerini Endonezya'da sürdüren 39 yaşındaki dizi oyuncusu ve model olarak tanınıyor. Alman asıllı bir anne ile Endonezyalı bir babanın oğlu olan başarılı isim, çocukluk yıllarında ailesiyle beraber Cakarta'ya taşınarak eğitimini burada tamamladı.

Kamera karşısına ilk olarak gençlik yapımlarıyla geçen Chandrawinata, kendisi gibi oyuncu ve model olan ikiz kardeşi Marcel ile eski Endonezya güzeli ablası Nadine sayesinde sanat dünyasının en bilinen aileleri arasına girdi.

Biyografi ve Profil Başlığı Resmi Bilgiler Gerçek Adı Mischa Chandrawinata Doğum Tarihi ve Yaşı 29 Mart 1987 (39 yaşında) Doğum Yeri ve Kökeni Hanover, Almanya (Endonezya asıllı) Dizideki Rolü Rama (Ayşe'nin vefat eden nişanlısı) Yayın Ekranı ve Saati Kanal 7, Hafta içi her gün 14.00 Resmi Bilgilendirme kanal7.com

Mischa Chandrawinata hangi yapımlarda rol aldı?

Endonezya televizyonlarında uzun soluklu pembe dizilerin vazgeçilmez jönleri arasına giren Chandrawinata, romantik ve dramatik rollerdeki yeteneğiyle geniş kitlelere ulaştı. Kalbim Sana Emanet dizisinde hayat verdiği Rama rolüyle Türk izleyicisinin de radarına giren ünlü aktör, podyum ve reklam çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor.

Ekran macerası sürüyor. Dizinin güncel bölümleri ve günlük yayın akışı kanal7.com üzerinden izleyicilerle buluşuyor.