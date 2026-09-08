Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Gençlik Meclisi'nin İzmir'den seçilen önemli isimlerinden geçmiş yıllarda Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önemli görevler üstlenmiş olan Sertan Uzunbayır, Pazar günü açıklanan Gençlik Meclisi hakkında Son Mühür'e önemli açıklamalarda bulunarak, YENİ Parti Gençlik Kolları'nın gelecek süreçteki yol haritası üzerine konuştu.

Sertan Uzunbayır: YENİ Parti'yi millet kurdu

Yıllardır sahada edindikleri denneyimleri ve mücadele anlayışını daha güçlü bir zeminde ortaya koyacaklarını söyleyen Sertan Uzunbayır, YENİ Parti çatısı altında inançla yola devam edeceklerini aktararak, "Yeni Parti Gençlik Meclisimizde görev alma sorumluluğunu üstlenmenin büyük gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bizler siyaseti hiçbir zaman yalnızca bir görev ya da makam olarak görmedik. Benim için önemli olan; gençlerin sesini daha güçlü duyurabilmek, sahada olmak ve ülkemizin geleceğine dair mücadelede sorumluluk almaktır. Bu süreçte gençlere güvenen ve önümüzü açan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, gençliğin enerjisini ve mücadele azmini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a ve İzmir’de desteğini her zaman yanımda hissettiğim İl Başkanımız Çağatay Güç’e gönülden teşekkür ediyorum.

Bizim açımızdan bu, geçmişi bir kenara bırakıp bambaşka bir mücadeleye başlamak değil; yıllardır sahada edindiğimiz tecrübeyi, dostluklarımızı ve mücadele anlayışımızı yeni ve daha güçlü bir zeminde devam ettirmektir. Genel Başkanımız Özgür Özel’in ortaya koyduğu değişim iradesi, dayanışma ve mücadele anlayışıyla bugün Yeni Parti çatısı altında aynı inançla yolumuza devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada önemli olan nereden geldiğimizden çok, Türkiye için nereye yürüdüğümüzdür. Yeni Parti’yi millet kurdu. Bu parti sokaktan yükselen değişim talebinin, insanların beklentilerinin ve ülkenin geleceğine dair umudunun siyasette karşılık bulmasıyla doğdu" dedi.

"Örgütlü gençlik yapısını hep birlikte büyüteceğiz"

Ayrıca, genel merkezlerde değil sokakta ve sahada olan bir örgütlü gençlik yapısını büyüteceklerinin altını çizen YENİ Partili Uzunbayır, Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle daha çok buluşacaklarını kaydederek, "Bizim en büyük gücümüz de bu. Gücümüzü makam odalarından değil, milletten ve sokaktan alıyoruz. Bugün Türkiye’nin neresine gidersek gidelim başımız dik, göğsümüz gere gere sokağa çıkabiliyor; vatandaşımızın gözünün içine bakabiliyoruz.

İnsanların derdini dinliyor, eleştirisini de desteğini de doğrudan sahada görüyoruz. Biz bugün şunu çok net hissediyoruz: Millet bizimle, sokak bizimle, gençlik bizimle. En büyük hedefimiz, gençlerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kitle olmaktan çıkıp siyasetin doğrudan merkezinde yer almasıdır. Gençlerin karar alan, politika üreten ve ülkesinin geleceğinde söz sahibi olan gerçek bir siyasi güç olmasını istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle daha fazla buluşacağız. Sorunlarını, beklentilerini ve hayallerini dinleyeceğiz. Yalnızca konuşan değil çözüm üreten; yalnızca genel merkezlerde değil, sokakta ve sahada olan güçlü ve örgütlü bir gençlik yapısını hep birlikte büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Şimdi hep birlikte iktidara yürüme zamanı"

Son olarak, yeni dönemdeki hedeflerinden de bahseden Uzunbayır, değişimin gençlerle geleceğini vurgulayarak, Son Mühür'e yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz çok açık: Daha çok çalışmak, daha fazla insana ulaşmak, daha güçlü örgütlenmek ve iktidara yürümek.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’la ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yol arkadaşlarımızla omuz omuza yürüyeceğiz. Çünkü biz gençler bu ülkenin yalnızca yarını değil, bugünüyüz. Sözümüz var, cesaretimiz var, enerjimiz var. Milletimizin arasında başımız dik yürümeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Değişim gençlerle gelecek. Şimdi hep birlikte iktidara yürüme zamanı"