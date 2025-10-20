İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Haliller köyünde, ailesiyle birlikte bir düğüne katılan 13 yaşındaki B.H. isimli kız çocuğundan bir süre haber alınamadı.

Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda, kızlarını düğün alanında göremeyen aile, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, okul çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek çocuğun izine ulaşmak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu

Kamera görüntüleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucu ekipler, kayıp çocuğu evinin yakınlarında buldu.



Jandarma ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu B.H., sağ salim olarak ailesine teslim edildi. Olayın ardından yapılan sağlık kontrollerinde çocuğun durumunun iyi olduğu tespit edildi.

“Korktuğu için saklanmış”

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, B.H.’nin ailesinden izinsiz bir arkadaşıyla gezmeye çıktığı, daha sonra eve dönmeye çekindiği için evine yakın bir bölgede saklandığı belirlendi.