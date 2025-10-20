Son Mühür- Mali darboğaz nedeniyle emekçilerinin maaşını ödemekte güçlük çeken Buca Belediyesi bu kez ekonomik sıkıntısıyla değil, ilginç bir hatasıyla gündemde.

Buca Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan ve tarihi geçmişi bir asırdan daha eskiye dayanan virane durumundaki Kaynaklar Camisine kaçak yapı olduğu gerekçesiyle 65 bin 568 TL para cezası işlemi uygulandı.

Rakamın büyüklüğü karşısında...

Kaynaklar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, hakkında hem kaçak yapı işlemi yapılması hem de kesilen cezasının parasal büyüklüğü nedeniyle şaşkın durumda.



Buca Belediyesi Encümeni'nin 22 Temmuz tarihli ve 2025/2488 sayılı kararına göre üzerinde bakımsızlıktan kullanılamaz durumda olan duvar kalıntılarının bulunduğu adreste 350 metrekarelik yeni bir yapı olması gerekçe gösterildi.

Bu yapı benden yaşlı...

Karara itiraz eden Ahmet Yılmaz, Büyükşehir kanunu sonrası mülkiyeti Büyükşehir'e geçen arsanın üzerindeki binanın 100 yaşından daha eski bir yapı olduğuna işaret ederek, imar barışı sırasında dernek başkanı olarak hakları kaybolmasın diye yapı kayıt belgesi aldığına dikkat çekti.

60 yaşında olduğunu belirten ve yaşı itibarıyla şu anda virane durumda olan bu yapıyı yapmasına imkan bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, hakkında verilen tüm işlemlerin iptali için Buca Belediye'sine başvuruda bulundu.

Çıkın Buca halkından özür dileyin...

Buca Belediyesi Encümeni'nin aldığı karardaki çelişkiye virane durumdaki caminin önüne giderek dikkat çeken AK Parti Buca Meclis Üyesi Veli Balyemez, ''Söz konusu caminin tarihi 300 yıl evveline kadar dayanıyor. Buca Belediyesi ne yapmış? Gelmiş bu yapıya tutanak tutmuş. Yapı Kontrol Müdürlüğü yapının kullanıldığı anlaşılmıştır demiş. Siz Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyor musunuz? Sayın Görkem Duman, bu yaşananlar nedeniyle çıkın Buca halkından özür dileyin'' çağrısında bulundu.