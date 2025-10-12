Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki tarihi Nif Yedigözlü Köprüsü için can ve mal güvenliği riski gerekçesiyle acil önlem alınması kararlaştırıldı.

İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, köprünün mevcut durumunun tehlike oluşturduğunu belirterek, ilgili kurumlara güvenlik tedbirlerinin derhal alınması yönünde çağrıda bulundu.

Koordinatlar yanlış tespit edilmiş: 22 yıl sonra düzeltme geldi

Resmi Gazete kararında, köprüye ait 2003 yılında onaylanan koordinat bilgilerinin hatalı olduğu ortaya çıktı. İzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan teknik inceleme sonucu, Nif Çayı üzerindeki Yedigözlü Köprüsü’nün doğru koordinatlarının yeniden belirlendiği belirtildi.

Böylece, 2003 tarihli kurul kararı iptal edilerek yeni koordinatların yer aldığı 1/2000 ölçekli harita onaylandı.

Aşağıkızılca da 1. derece sit alanına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla, Aşağıkızılca Mahallesi’nde köprü alanının bulunduğu bölge de gölge alan olarak 1. derece sit kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeyle Armutlu, Çambel ve Aşağıkızılca mahallelerindeki bazı parsellerin koruma şerhleri kaldırılırken, köprünün bulunduğu alanı çevreleyen yeni parseller “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Koruma Alanı” olarak tescillendi.

Kurul: “Restorasyon projesi ivedilikle uygulanmalı”

Kurul kararında, 2015 yılında onaylanan restorasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

10 yıl önce onaylanan bu projeye göre köprüde rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları planlanmış ancak uygulanmamıştı.

Kurul, tarihi köprünün mevcut haliyle çökme ve yıkılma riski taşıdığını belirterek, acil uygulama ve güvenlik önlemi çağrısı yaptı.

Can ve mal güvenliği tehlikesine dikkat çekildi

İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, tarihi köprünün durumunun can, mal ve çevre güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu bildirerek, yetkili kurumlara yazılı uyarıda bulundu.

Bu kapsamda, köprünün bulunduğu bölgede geçici çelik askı iskelesi ve güvenlik bariyerleri kurulması gerektiği, ayrıca bölgenin giriş-çıkışlarının denetim altına alınması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı süreci yakından izleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da süreci yakından takip edeceği belirtilirken, kurulun aldığı karar gereği, yeni koordinat bilgileri, koruma alanı sınırları ve uygulama planı ilgili kurumlara iletildi.

Müdürlük yetkilileri, “Hem vatandaş güvenliği hem de kültürel mirasın korunması için bu süreç hızla tamamlanmalı” açıklamasında bulundu.

Aşağıkızılca’da 4 parsel de sit alanı oldu

O bölüme daha önce 1. derece sit kararı verilen ancak tapuda koordinatları yanlış işlendiği ortaya çıkan Armutlu ve Çambel mahallelerindeki alanlara ilişkin hatayı düzelten Koruma Kurulu, köprü alanı içindeki Yukarı Kızılca Mahallesi’ndeki 4 parseli de sit kapsamına aldı.

Yukarı Kızılca Mahallesi 143 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller için alınan 1. derece sit alanı kararı doğrultusunda tapuya şerh düşülmesine karar verildi.

Halk “Nemrut Köprüsü” diyor

Kemalpaşa merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, Çambel Mahallesi civarında yer alan Nif Yedigözlü Köprüsü, 1500’lü yılların başlarında inşa edilmiştir.

Kitabesi bulunmayan köprünün, Saruhanoğulları’ndan İshak Bey tarafından onarıldığı, vakfiye kayıtlarında geçmektedir.

İlk yapıldığı dönemlerde ve beylikler çağında yedi gözlü olduğu, ancak günümüze yalnızca dört gözünün ulaştığı bilinmektedir.

Nif Çayı üzerinde inşa edilen bu köprünün, geçmişte kervanların geçişini sağlamak amacıyla yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yapı, beyaz ve gri renkli kalker kesme taşlarla inşa edilmiş olup; duvar örgülerinde ve kemerlerinde büyük kesme taşların yanı sıra tuğla ve moloz taş da kullanılmıştır.

Köprünün mevcut uzunluğu 55 metre, genişliği ise 5,9 metredir. Halk arasında “Nemrut Köprüsü” olarak da anılmaktadır.