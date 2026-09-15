Spor Toto Süper Lig ve alt liglerde 2026-2027 sezon yarışı başlarken, Ege'nin futbol merkezi İzmir'i temsil eden kulüpler sezona krizlerle girdi. Profesyonel liglerde yarışan 7 İzmir ekibinin 5'i ilk haftalarda galibiyet elde edemedi.

Kulübü zora sokan mali sorunlar ve transfer yasakları, sahada alınan sonuçlara da direkt yansıdı. Sezon öncesi 4 kulüp borçları nedeniyle transfer engelini aşamazken, satılması planlanan iki temsilciye yatırımcı çıkmadı.

Süper Lig'de tek Ege temsilcisi Göztepe son sıraya çakıldı

Türk futbolunda son yıllarda şirketleşme yapısı, stadyumu ve yurt dışına transfer ettiği oyuncularla kurumsal yapısıyla öne çıkan Göztepe, sahada aradığını bulamadı.

Yabancı yatırımcı yönetimiyle ekonomik açıdan kentin en sorunsuz kulübü olan sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında henüz galibiyet elde edemedi.

Topladığı 2 puanla ligin son sırasına düşen İzmir ekibi, kalesinde gördüğü 13 golle ligin en çok gol yiyen takımı oldu.

Altınordu lige katılamadı, Menemen FK son anda döndü

Altyapı adımlarıyla uzun yıllar örnek gösterilen Altınordu'da büyük bir düşüş yaşandı. Futbol şubesini devredecek yatırımcı arayışlarından sonuç alamayan Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın takımı 2'nci Lig'e çıkarmama kararı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, kırmızı-lacivertlileri lig başlamadan 3'üncü Lig'e düşürdü.

2'nci Lig'de olan Menemen FK'da ise Kulüp Başkanı Bilgin Tokul'un satış arayışları sonuç vermedi. Lige katılmama kararından son anda dönen sarı-lacivertliler, transfer yasağı sebebiyle takviye yapamadığı kadrosuyla Beyaz Grup'ta ilk iki maçta puan alamadı.

Karşıyaka'dan amatör lisans formülü

3'üncü Lig'de 9'uncu sezonunu geçiren Karşıyaka, ağır borç yükü sebebiyle transfer yasağını aşamayınca çareyi 15 yeni oyuncusuna amatör lisans çıkarmakta buldu.

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda yeşil-kırmızılı ekip, 2'nci Grup'ta oynadığı ilk iki maçta sadece 1 puan toplayabildi.

Aynı grupta mücadele eden Altay'da ise borç miktarı 1 milyar TL'ye dayandı. 5 yıldır transfer yasağını sonlandıramayan siyah-beyazlılar, sezon öncesi hem tecrübeli oyuncularını hem de yönetimini kaybetti.

Mahkemenin kayyum atamasını bekleyen kulüp, FIFA'dan gelebilecek puan silme cezaları riskiyle karşı karşıya.

Grubun diğer ekiplerinden Tire 2021 FK'nın haklarını devralan Gaziemir Spor ilk iki maçı kaybederek son sıraya yerleşti. Transfer yasağı olan Bucaspor 1928 ise altyapı ağırlıklı kadrosuyla ilk iki haftada 3 puan topladı.

Kentin tek lideri Aliağa FK

İzmir futbolunda yeni sezona galibiyetle giren tek takım Aliağa FK oldu. Sezon başında yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı alan sarı-siyahlı ekip, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı ilk iki maçı da kazanarak 6 puanla liderliğe yükseldi.