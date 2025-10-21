İzmir’in turistik ilçesi Çeşme, bu hafta sonu Veloturk Gran Fondo heyecanına sahne olacak. Bu yıl 25-26 Ekim tarihlerinde 9’uncusu düzenlenecek organizasyonda 17 ülkeden 715 bisikletçi parkurlarda kıyasıya mücadele edecek.

Farklı parkurlar, zorlu tırmanışlar

Organizasyonda sporcular, 91 kilometre, 67 kilometre ve 41 kilometrelik parkurlarda yarışacak. En uzun parkur olan 91K Salcano rotası, sabah 08.00’de start alacak. 1.025 metreyi aşan tırmanışlarıyla dikkat çeken rota, bisikletçileri Çeşme şehir merkezinde finişe ulaştıracak.

67K parkuru ise sabah 08.30’da başlayacak ve 787 metrelik toplam tırmanış sunacak. Aynı saatlerde başlayan 41K Çeşme parkuru, 382 metrelik yükselişle tamamlanacak ve yarış yine ilçe merkezinde sona erecek.

Uluslararası katılım

Bu yılki yarışta Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç ve ABD’den sporcular pedallayacak.

Resmi destek ve ev sahipliği

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Veloturk Gran Fondo, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle düzenleniyor. Organizasyon, “Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın” sloganıyla hem yarış heyecanını hem de bisiklet kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.