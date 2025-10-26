Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kentin zeytin ve zeytinyağı sektöründeki mevcut başarısını ve geleceğe dönük iddialı projelerini duyurdu. Başkan Tugay, İzmir'in 2024–2025 sezonunda yaklaşık 485 bin ton zeytin ve 70 bin ton zeytinyağı üretimiyle Türkiye'nin en bereketli illerinden biri olduğunu vurguladı. Zeytinin, İzmir için sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda köklü bir kültürü ve emeği temsil eden en önemli tarımsal değerlerden biri olduğunun altını çizdi.

Ege'nin bereketi ve rekolte beklentisi

Ege'nin verimli topraklarında yetişen zeytinlerin sofralara lezzet, üreticilere geçim kaynağı ve kente genel bir bereket sağladığını belirten Başkan Tugay, İzmir’in zeytinliklerinin yeşil mirasın yaşayan kanıtı olmaya devam ettiğini dile getirdi. 2025 sezonu için rekoltede sınırlı bir düşüş beklentisi olsa da, İzmir'in zeytincilikteki güçlü konumunu koruduğunu ifade etti. Bu güçlü temelin üzerine inşa edilecek yeni projelerle, sektörün daha da ileriye taşınması amaçlanıyor.

Akademi ve daha birçok yenilikçi proje

Başkan Tugay, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek beş stratejik projeyi kamuoyu ile paylaştı. Bu projelerle zeytincilik sektörünün her aşamasına bütüncül bir yaklaşımla destek sağlanması hedefleniyor:

İzmir Zeytin Araştırmaları Enstitüsü: Bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri için bir merkez oluşturulacak.

Zeytincilik Akademisi: Üreticilerin ve sektör çalışanlarının eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarına cevap verecek.

İzmir Zeytinyağı Kalite Programı: Ürün kalitesini artırma ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlama misyonunu üstlenecek.

İzmir Zeytin Rotası: Kenti markalaştırma ve zeytincilik kültürünü hikayeleştirerek turizme kazandırma amacıyla hayata geçirilecek.

İzmir Olive Export Hub: Yerel kooperatiflerin ortak bir marka altında ihracata yönlendirilmesini sağlayarak uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak.

Başkan Cemil Tugay, bu kapsamlı projelerle İzmir'in zeytincilik ve zeytinyağı üretiminde hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini ve pazar payını artırmayı, yerel üreticiyi güçlendirmeyi ve kentin tarımsal mirasını geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirtti.