Son Mühür- İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede su baskınları meydana gelirken, belediye ekipleri, AFAD, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli vatandaşlara yardım için seferber oldu.

Şiddetli yağış ilçeyi felç etti

Foça genelinde dün gece başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Özellikle Bucak, Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Araçlar yollarda sürüklendi, elektrik kesintileri yaşandı.

Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye AFAD, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli alanlara tahliye etti.

“Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından video yayımlayarak destek çağrısında bulundu. Fıçı açıklamasında, “Foça olağanüstü bir hal yaşıyor. Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyorum. Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı’ndan alaycı paylaşım

Başkan Fıçı’nın bu çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Cesur, Foça Belediyesi’nin iletişim numarasını paylaşarak, “Abla belediyeyi arasana” ifadelerini kullandı.

Cesur’un bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, belediye başkanının yardım çağrısıyla alay edilmesini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise paylaşımı “siyasi mizah” olarak yorumladı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Foça’da sabah saatlerinden itibaren yağışın şiddeti azalırken, ekiplerin bölgedeki temizlik, tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Valiliği ve Foça Belediyesi, selden zarar gören vatandaşlara gerekli yardımların sağlanacağını duyurdu.