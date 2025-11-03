Bayındır’da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla açılan kurslar, büyük ilgi görüyor.

Bayındır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), kadınlara mesleki beceriler kazandırarak hem istihdamı hem de aile ekonomisini güçlendiriyor.

7 kursta 185 kadın eğitim alıyor

SODAM Müdürü Yusuf Özmanav, merkezde halihazırda 7 farklı kursta toplam 185 kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Özmanav, “Amacımız kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve el becerilerini geliştirerek iş edinmelerine destek olmak. Bu merkez sayesinde birçok kadın hem meslek sahibi oluyor hem de kendine güven kazanıyor” dedi.

El sanatlarından kuaförlüğe geniş eğitim yelpazesi

Merkezde verilen eğitimler arasında el sanatları, overlok makinesi kullanımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, kuaförlük ve güzellik uygulamaları gibi farklı alanlar yer alıyor.

Kadınlar, bu kurslar sayesinde üretim becerilerini geliştirip kendi işlerini kurma veya yerel işletmelerde çalışma fırsatı buluyor.

“Aile yılı” kapsamında eğitimler başladı

SODAM Proje Koordinatörü Büşra Yeşil, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında aile eğitim programlarının da başlatıldığını açıkladı.

Yeşil, “Kadınların hem aile içi iletişimlerini güçlendirmelerini hem de üretkenliklerini artırmalarını hedefliyoruz. Kurs sayımızı ve kursiyer kapasitemizi genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınların elinden sanata dönüşen ürünler

Kursiyerlerden Selda Şahinoğlu, el sanatları kursuna katılarak farklı ürünler üretmeyi öğrendiğini belirtti. Şahinoğlu, “Sadece sepet değil; vazo, avize, tepsi gibi birçok dekoratif ürünü yapabiliyoruz.

Hem güzel bir ortamda vakit geçiriyoruz hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımız hobi olarak, bazıları ise gelir elde etmek için bu kurslara katılıyor” dedi.

“Gece kursları açılacak”

Kuaförlük alanında usta öğretici olarak görev yapan Ayşe Güzelsu, 25 kursiyere manikür, pedikür, fön ve saç tasarımı uygulamalarını öğrettiklerini belirtti.

Güzelsu, “Kadınların ilgisi oldukça fazla. Talep üzerine ilerleyen dönemde gece kursları da açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Çocuklar için oyun alanı, anneler için üretim alanı

SODAM, kursiyer annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri oyun alanları da sunuyor. Böylece kadınlar hem eğitimlerine kesintisiz devam edebiliyor hem de çocukları keyifli zaman geçiriyor.