Dünyanın “sivrisineksiz” nadir bölgelerinden biri olan İzlanda, bu yıl yaşanan olağanüstü sıcaklıkların ardından tarihinde ilk kez sivrisineklerle tanıştı.

BBC’nin yerel basına dayandırdığı habere göre, doğa gözlemcisi Bjorn Hjaltason, Reykjavik’in güneybatısındaki Kjos bölgesinde yaptığı gözlemler sırasında şarapla ıslatılmış ipler üzerine konan birkaç sivrisineği fark etti. Hjaltason, keşfini sosyal medyada “garip bir sinek” notuyla paylaştı.

İzlanda Doğa Tarihi Enstitüsünden Entomolog Matthias Alfredsson, böceklerin Culiseta annulata türüne ait olduğunu doğruladı. Alfredsson, bu türün Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaygın olduğunu, ancak İzlanda’ya nasıl ulaştıklarının bilinmediğini söyledi.

Bilim insanları, bu sivrisineklerin ülkede kalıcı hale gelip gelmeyeceğini belirlemek için izleme çalışmalarını sürdürecek.

Keşiften önce, İzlanda ve Antarktika, dünyada sivrisineğin yaşamadığı iki bölge olarak biliniyordu.

Bu yıl birçok sıcaklık rekorunun kırıldığı İzlanda’da mayıs ayında sıcaklıklar 20 derecenin üzerine 10 gün boyunca çıkarken, Eglisdadir Havalimanı’nda 26,6 dereceyle ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2024 yılını “kayıtlara geçen en sıcak yıl” olarak açıklamıştı.