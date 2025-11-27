Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İZBAN’da uygulanan tarife düzenlemeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son dönemde yapılan değişikliklerle birlikte, İzmir’de 1 Eylül itibarıyla toplu ulaşım sisteminde yeni bir döneme girildi. Şehir genelinde geçerli olan 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasından İZBAN’ın çıkarılması, kent sakinlerinin tepkisini beraberinde getirdi.

İlk binişin ardından 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmaların ücretsiz olduğu sistem, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında işletilen İZBAN hattında artık geçerli olmaktan çıktı.

Tam bilete indirim yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinin beşinci oturumunda alınan karara göre, İZBAN’da 30 TL olarak belirlenen tam biniş ücreti sabit kalırken, öğrenciler için belirlenen 15 TL’lik ücret 12,5 TL’ye indirildi.

Öte yandan, gündeme gelen önergeyle birlikte 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir ücret tarifesinin belirlenmesi planlandı.

Aktarma sistemi İZBAN olmadan eksik

İzmir’in ulaşım altyapısının büyük ölçüde aktarma sistemi üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, İZBAN’ın bu sistemin merkezinde yer aldığını vurgulayarak karardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Yaşanan gelişmeler üzerine İzmir Halkevleri, sürece müdahil olarak bir imza kampanyası başlattı.

İmza formunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İZBAN’DA AKTARMA VE HALK TAŞIT HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ!

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklığında olan İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma ve “Halk Taşıt Uygulaması” Ağustos 2025 meclis kararı ile kaldırıldı. İzmir ulaşımı tamamen aktarma sistemi üzerine kuruludur ve İZBAN istasyonlarının neredeyse tamamında aktarma merkezleri bulunmaktadır. Karara imza atan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir halkını mağdur etmektedir. İzmir’de yaşayan işçiler, öğrenciler, kadınlar, emekliler olarak taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.

90 dakika ücretsiz aktarma uygulaması tekrar İZBAN’a getirilsin!

Sabah 06.00-07.00 arası ve akşam 19.00-20.00 arası uygulanan Halk Taşıt Uygulaması tekrar İZBAN’a getirilsin ve parasız olsun!

90 dakika ücretsiz aktarma en temel hakkımızdır. Geri kalan tüm ulaşım araçlarında 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına dokunulmasın!

Ulaşım temel bir haktır. Ulaşımda kar-zarar hesabı gözetilemez. Ulaşıma ayrılan bütçe arttırılsın”

Halkevleri: ‘Bu karar kabul edilemez’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Halkevleri yöneticisi Erdem Engin ise şu sözleri kullandı:

“İZBB’nin Ağustos 2025 kararıyla, İZBAN’da geçerli olan 90 dakika aktarma hakkımız ve halk taşıt uygulaması kaldırıldı. Ardından zam da geldi. Bununla ilgili olarak İzmir Halkevleri olarak bir çalışma başlatmayı düşündük.

90 dakika ve halk taşıt uygulaması, İzmirlilerin en temel haklarından biridir. Uzun yıllardır 90 dakika ücretsiz aktarma hakkımızı tüm ulaşım araçlarında kullanıyoruz. İzmir’in ulaşımı bir aktarma sistemine bağlıdır ve İZBAN, bunun en büyük omurgasını oluşturmaktadır. 90 dakika aktarma hakkının İZBAN’dan kaldırılması kabul edilemez.

İzmirlilerden imza toplayarak bu imzaları belediye meclisine ulaştıracağız. İzmir Halkevleri olarak, 90 dakika ve halk taşıt uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İmza kampanyasına yoğun katılım

Başlatılan imza kampanyasına çok sayıda İzmirlinin katılım gösterdiği gözlemlendi. Toplanan imzaların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunulacağı bildirildi.