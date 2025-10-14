Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikleri içeren yasa teklifini gündemine aldı. Teklifin en dikkat çeken maddesi, yıllardır uygulanan yüzde 10’luk hız aşımı toleransının kaldırılması oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık sürücüler en küçük hız aşımında dahi ceza alacak.

Söz konusu teklifin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Memurlar.net’in Adalet Komisyonu raporuna dayandırdığı incelemeye göre, değişiklik yalnızca cezaların artırılmasıyla sınırlı kalmıyor; tolerans sisteminin tamamen kaldırılmasıyla trafik denetiminde yeni bir dönem başlıyor.

51. madde baştan yazılıyor

Mevcut 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesi, hız sınırının yüzde 10, yüzde 30 ve yüzde 50 oranında aşılması durumlarına göre kademeli ceza sistemi öngörüyordu. Ancak yeni yasa teklifiyle bu madde baştan yazılacak.

Yeni sistemde hız sınırları artık yüzdeye göre değil, kilometre bazlı aşım üzerinden değerlendirilecek. Böylece sürücüler, küçük farklarla dahi hız limitini geçtiğinde ceza ile karşılaşacak.

Yeni dönemde cezalar kilometreye göre hesaplanacak

Yeni teklif, hız sınırını geçen her kilometre için ayrı bir ceza kademesi getiriyor. Artık cezalar “şehir içi” ve “şehir dışı” olarak farklı şekilde uygulanacak.

Yerleşim Yeri İçinde Yeni Ceza Tablosu:

6–10 km/s aşımına 2.000 TL,

11–15 km/s aşımına 4.000 TL,

16–20 km/s aşımına 6.000 TL,

21–25 km/s aşımına 8.000 TL,

26–35 km/s aşımına 12.000 TL,

36–45 km/s aşımına 15.000 TL,

46–55 km/s aşımına 20.000 TL,

56–65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim Yeri Dışında Yeni Ceza Tablosu:

11–15 km/s aşımına 2.000 TL,

16–20 km/s aşımına 4.000 TL,

21–25 km/s aşımına 6.000 TL,

26–30 km/s aşımına 8.000 TL,

31–40 km/s aşımına 12.000 TL,

41–50 km/s aşımına 15.000 TL,

51–60 km/s aşımına 20.000 TL,

61–70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

“Hız Aşımı Kültürü”ne son verilecek

Yeni sistemle birlikte, özellikle “radar toleransı” olarak bilinen yüzde 10 esnekliğin ortadan kalkmasıyla sürücüler artık hız limitlerine daha dikkatli uymak zorunda kalacak. Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan düzenlemenin amacı, trafik kazalarını azaltmak ve sürücü disiplinini artırmak olarak açıklanıyor.

Yetkililer, bu adımın Türkiye’nin Avrupa standartlarında bir trafik güvenliği sistemine geçişinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.

Yeni sistem 2026’da yürürlüğe girecek

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde, yeni ceza tablosu ve kilometre bazlı hız denetim sistemi 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Denetimlerin artırılacağı, elektronik radar sistemlerinin de yeni kurallara uygun şekilde güncelleneceği öğrenildi.