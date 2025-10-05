Son Mühür - A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşacağı takımlar açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun duyurusuna göre, İtalya’nın Bari kentinde yapılan kura çekimi sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, turnuvaya son şampiyon olarak katılacak.

3. kez ev sahipliği yapacağız