Son Mühür - A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşacağı takımlar açıklandı.
Rakiplerimiz belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu’nun duyurusuna göre, İtalya’nın Bari kentinde yapılan kura çekimi sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, turnuvaya son şampiyon olarak katılacak.
3. kez ev sahipliği yapacağız
Türkiye, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında 24 takımın katılımıyla gerçekleşecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında bu organizasyon Türkiye'de düzenlenmişti. 2026 şampiyonasının Türkiye etabında grup maçları, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.