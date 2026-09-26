İstanbul Kültür Yolu Festivali ücretsiz konserler takvimi, Boğaz kıyısında canlı müzik keyfi yaşamak isteyen müzikseverlerin en çok incelediği liste haline geldi. Tarihi sokaklardan modern meydanlara kadar uzanan rotada 110 ayrı noktada yüzlerce etkinlik halkla buluşuyor.

Tiyatrodan operaya, sokak performanslarından sergilere kadar dopdolu bir takvim İstanbulluları bekliyor. Kapılar ardına kadar açık.

Galataport ücretsiz konserleri saat kaçta ve kimler sahne alıyor?

Galataport Saat Kulesi Meydanı'ndaki ücretsiz halk konserleri her akşam saat 21.00'de başlıyor ve Özcan Deniz'den Ceza'ya uzanan dokuz dev sanatçı sahneye çıkıyor. Meydanda kurulan dev sahnede gerçekleştirilen açık hava performansları için herhangi bir bilet ya da kayıt şartı aranmıyor.

Müzikseverlerin erken saatlerden itibaren alanı doldurduğu buluşmalarda poptan rap müziğe kadar geniş bir melodi yelpazesi sunuluyor. Katılım tamamen serbest.

Özcan Deniz ve Ceza konserlerinin günleri

Festivalin açılış perdesini 26 Eylül Cumartesi akşamı usta sanatçı Özcan Deniz aralarken, kapanışa doğru Türkçe rapin öncüsü Ceza 3 Ekim Cumartesi akşamı mikrofon başına geçecek. İki konserin başlama saati de 21.00 olarak duyuruldu.

Sanatçı Konser Tarihi Konser Saati Sahne ve Alan Özcan Deniz 26 Eylül Cumartesi 21.00 Galataport Saat Kulesi Oğuzhan Koç 27 Eylül Pazar 21.00 Galataport Saat Kulesi Murat Boz 28 Eylül Pazartesi 21.00 Galataport Saat Kulesi Kıraç 29 Eylül Salı 21.00 Galataport Saat Kulesi Simge 30 Eylül Çarşamba 21.00 Galataport Saat Kulesi Ceza 3 Ekim Cumartesi 21.00 Galataport Saat Kulesi Bayhan 4 Ekim Pazar 21.00 Galataport Saat Kulesi

Hafta boyunca Murat Boz, Kıraç, Simge ve Bayhan gibi sevilen isimler de aynı sahnede Boğaz esintisi eşliğinde hayranlarıyla kucaklaşacak.

Şehrin iki yakasına yayılan kültür sanat rotası

Atatürk Kültür Merkezi, festival boyunca senfoni orkestralarından dünya çapındaki opera gösterilerine kadar seçkin yapımlara ev sahipliği yapıyor. Açık hava sahnesinde genç müzisyenler dinleyicilerle buluşurken kapalı salonlarda klasik eserler yankılanıyor.

Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenen Külkedisi çocuk operası minik sanatseverleri sevindirirken, Tarihi Yarımada ve Galata sokaklarındaki sergiler kentin kültürel hafızasını tazeliyor. Festival coşkusu 4 Ekim Pazar akşamına kadar kesintisiz sürecek.