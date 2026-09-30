Son Mühür- Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den bu yana devam eden toplam süresi şimdiden 2.Dünya Savaşı'nı bile geride bırakan gerilim bu kez İsrail'in Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını etkilemiş gibi görünüyor.

İçinde 150'den fazla İsrail vatandaşı yolcuyla Dubai’den Tel Aviv’e giden Flydubai uçağında, uçak önce acil durum, ardından kaçırılma kodu göndermişti.

Orta Doğu'yu cehenneme çeviren İsrail'e yönelik bir uçak kaçırma eylemi mi var sorusunun gündeme geldiği olayda uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan’a yöneldi.

Kırmızı alarm durumuna geçen İsrail'den savaş uçakları havalandı. Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Uçağın Suudi Arabistan’a iniş yaptığı aktarılırken, İsrailli yetkililer olayın kaçırılma olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Uçakta yaşanan panik anlarıyla ilgili sır perdesi henüz tam anlamıyla kalkmamışken gazeteci Çetiner Çetin, gündeme gelen son iddiaları paylaştı.

Rus ve Ukraynalı pilotlar...



Çetin,

''Flydubai uçağının kokpit ekibinin Rus bir pilot ile Ukraynalı bir yardımcı pilottan oluştuğu iddia edilirken, kokpitte yaşanan olay sırasında pilotlardan birinin diğerini bıçaklayıp bıçaklamadığı da araştırılıyor. Olayın ayrıntılarına ilişkin inceleme sürerken, Suudi Arabistan’a iniş yapan uçaktaki yolcuların alınması için Dubai’den başka bir uçağın gönderileceği, yolcuların bu uçakla Suudi Arabistan’dan alınarak İsrail’e götürüleceği belirtiliyor'' mesajı verdi.