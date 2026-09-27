Sırbistan'da siyasi gündem, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in geleceğine ilişkin yaşanan son gelişmeyle hareketlendi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek, görevi yarın Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıkladı.

İstifa belgesine de imza attığı basın toplantısında Vucic, "Yarın sabah görevi Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek olan (Meclis Başkanı) Sayın Brnabic'e devredeceğim. Anayasa ve yasalar gereği aralık ayının sonuna kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yapmış olmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığındaki ikinci dönemine son verdiği basın toplantısı sırasında Vucic, görevi süresinde elde edilen ilerlemelere ve zorluklara değindi. Son dört buçuk yılda Avrupa'da yaptığı her toplantının kendisi için "eziyet" olduğunu ve her toplantıda ilk sorunun "Rusya'ya neden yaptırım uygulamadıkları" olduğunu vurgulayan Aleksandar Vucic, "Ruslarla olan görüşmeler de zor oldu. Çünkü onların amacı (Sırbistan'ın petrol sanayisi şirketi) NIS'i ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmaktı. Diğerlerinin amacı da bunu Rusya'nın elinden almak. Sonunda zarar gören Sırbistan oluyordu. Sonuçta bunu yapmak kolay olmadı ve gelecekte de olmayacak" diye konuştu.

Sırbistan'da düşen doğum oranları ve dış göç nedeniyle düşen nüfusa gönderme yapan Vucic, "Gerçek şu ki bugün özellikle son derece düşük doğal nüfus artışı nedeniyle nüfusumuz 500 bin kişi azalmış durumda. Fakat 2012'ye kıyasla kayıtlı çalışan sayısı 500 bin fazla. Veriler ve elde edilen sonuçlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Af kararı verdi

Görev süresindeki en başarısız başlığın eğitim olduğunu vurgulayan Başkan, "Hepimiz sorumsuz davrandık. Biz iktidardakiler buna izin verdiğimiz, diğerleri de kendi çıkarlarını çocuklarımızın ve geleceğimizin çıkarlarının önüne asla koymamaları gerektiği için. Burada öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin bir kısmını kastediyorum. Önümüzdeki yıllarda bize pahalıya mal olacak korkunç hatalar yaptık" şeklinde konuştu. Vucic, 23'ü iktidar aleyhindeki protesto eylemleriyle bağlantılı olanlar olmak üzere toplam 49 kişi için af kararı aldığını da duyurdu.

Vucic, parlamentoyu feshetmişti

Ülkedeki bir sonraki parlamento seçimlerinin 2027 yılı Aralık ayında yapılması öngörülüyordu ancak öğrencilerin öncülük ettiği iki yıldır devam eden protestoların ardından Vucic, erken seçim kararı almıştı. 9 Eylül'de parlamentoyu fesheden Vucic, seçim tarihini 25 Ekim olarak belirlemişti. Başbakan ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında 12 yıldır iktidarda olan Vucic, 2024 yılı Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan yolsuzluğa karşı protesto gösterileriyle karşı karşıya kalmıştı.