ABD genelinde milyonlarca kişi, “No Kings – Krallara Hayır” sloganıyla düzenlenen kitlesel protestolarda Donald Trump yönetimini hedef aldı. Göstericiler, Trump’ın politikalarının ülkeyi “otokratik bir yönetime” sürüklediğini savunarak, “Demokrasiyi savunun!” çağrısında bulundu.

Ülke genelinde milyonlar sokağa çıktı

New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago ve Seattle başta olmak üzere birçok büyük şehirde eş zamanlı yapılan eylemlerde, protestocular “Krallara Hayır” yazılı pankartlar taşıdı. Bazı gruplar, Trump’ın çocuk istismarı suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein ile ilişkisini hatırlatan dövizler açarken, diğerleri Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterdi.

“Demokrasiyi savunun” ve “Özgür Filistin” sloganları

Gösterilerde “Demokrasiyi savunun”, “Trump ve Netanyahu yargılansın” ve “Özgür Filistin” sloganları öne çıktı. Protestocular, Trump yönetiminin İsrail’e verdiği desteğin “soykırım suçlarına ortaklık” anlamına geldiğini öne sürdü.

Antifa ve sivil direniş mesajları

Eylemcilerden bazıları, Trump’ın “terör örgütü” ilan ettiği Antifa hareketine destek mesajları içeren pankartlar taşıdı. Katılımcılar, Trump yönetiminin vatandaşların anayasal haklarını ihlal ettiğini, ABD’yi daha “militer ve baskıcı” bir rejime dönüştürdüğünü savundu.

“Trump savaş suçlusu” pankartları

Gösterilerde “Trump Nobel Barış Ödülü değil, savaş suçlusu” yazılı pankartlar da dikkat çekti. Katılımcılar, hem Trump hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargılanması çağrısında bulundu.

Ekonomik politikalara da tepki

Eylemciler, Trump yönetiminin ek gümrük tarifeleri, bütçe kesintileri ve sosyal harcamalardaki kısıtlamaları da protesto etti. “Kral Yok” hareketinin ilk gösterilerinin Haziran ayında yapıldığı, son dalgada ise ülke genelinde milyonlarca kişinin meydanlara çıktığı bildirildi.