Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2025/2 tercih sürecinin başladığını duyurdu. Kamuya atanma hayali kuran on binlerce aday, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için tercihlerini bugünden itibaren sisteme girebiliyor. "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülen süreçte, adayların 2024 yılı KPSS puanları esas alınıyor.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda internet üzerinden bireysel olarak gerçekleştiriyor. Yılın son merkezi ataması olma özelliği taşıyan bu yerleştirme döneminde, adayların tercih işlemlerini tamamlayabilmeleri için kılavuzda yer alan kurallara titizlikle uymaları gerekiyor. Süreç, 25 Aralık tarihinde sona eriyor ve bu tarihten sonra sisteme herhangi bir giriş veya değişiklik yapılamıyor.

Tercih İşlemleri ve Tarih Detayları

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona eriyor. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştiriyor. Posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen tercih listeleri kurum tarafından kabul edilmiyor.

Tercih işlemleri sırasında adayların, mezuniyet durumlarına uygun kadroları seçmeleri ve "Nitelik Kodları"nı dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. Kılavuzda belirtilen şartları taşımayan adayların, yerleştirilseler dahi atamaları yapılmıyor. Bu nedenle adayların tercih listelerini oluştururken mezuniyet alanlarını ve özel şartları tekrar tekrar kontrol etmeleri öneriliyor.

Başvuru Ücreti ve Ödeme Kanalları

Tercih işleminin geçerli sayılabilmesi için adayların 130 TL tutarındaki tercih ücretini yatırmaları gerekiyor. Ücret ödemeleri, ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankaların ATM'leri, şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" adresinden kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.

Tercih süresi içinde ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılıyor ve yerleştirme işlemine dahil edilmiyor. ÖSYM, sürecin sorunsuz tamamlanması için adayların son günü beklemeden hem tercih bildirimlerini yapmalarını hem de ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor. Yerleştirme sonuçlarının, değerlendirme sürecinin ardından Ocak ayı başında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.