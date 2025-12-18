Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projeye şimdiye kadar 5 milyondan fazla kişi başvurdu. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek proje, kira fiyatlarını dengelemeyi ve konut arzını artırmayı hedefliyor. Yoğun ilgi gören kampanyada hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi süreci için geri sayım başladı.

Başvuru Şartları ve Gelir Sınırı Detayları

Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve projenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması şartı aranıyor.

Başvuru için belirlenen hane halkı aylık net gelir sınırı da güncellendi. Buna göre İstanbul için gelir üst sınırı 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlendi. 18 yaşını doldurmuş gençlerin de başvurabildiği projede, "Genç" kategorisi için %20 kontenjan ayrıldı.

Ödeme Planı ve Kura Takvimi

Vatandaşlara %10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor. İstanbul'da inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 9 bin 188 TL'den başlıyor. Anadolu illerindeki konutlar için ise fiyatlar daha düşük seviyelerde tutuldu.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 29 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Kura süreci illere göre etaplar halinde gerçekleştirilecek ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Konutların teslimatının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Başvuru bedeli olan 5 bin TL, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinden ise başvuru ücreti alınmıyor.