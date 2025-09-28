Son Mühür- İran ve Rusya, İran'ın güneyinde 4 gelişmiş, üçüncü nesil nükleer santral ünitesi inşa etmek için 25 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, İran Hormoz Şirketi ile Rosatom Proje Şirketi arasında Moskova'da imzalandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOİ) Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İran ve Rusya'nın yeni nükleer işbirliği konusunda anlaşmalara vardığını açıkladı.

Bu, İran'ın güneyinde her biri 1200 MW kapasiteli, Bushehr'den daha büyük dört enerji santrali ünitesinin yani toplamda yaklaşık 5.000 MW yeni nükleer enerji kapasitesi inşa edilmesini içeriyor.

İran'dan artık yeter mesajı...



İran’ın nükleer programının tamamen şeffaf olduğunu savunan Kamalvandi, ''Uluslararası Atom İşbirliği Kurumu bütçesinin yüzde 80’ini sadece Batı baskısı altında nükleer programımızı taciz etmek ve engellemek için harcıyor. Artık yeter. İran’ın yolu ve programı tamamen şeffaf ve bundan geri dönmeyeceğiz.” mesajı verdi.

İsrail ve İran arasında yaşanan son savaşta İran'ın Natanz ve İsfahan Nükleer Tesisleri hedef alınmış, ABD sadece kendinde bulunan hayalet uçakların yer aldığı bir saldırıyla Natanz tesisini kullanılamaz hale getirdiğini öne sürmüştü.