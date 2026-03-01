Irak’ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki Erbil Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi. Havalimanı çevresinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu biliniyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü bir dönemde gerçekleşen saldırı, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Hava savunma sistemleri devreye girdi

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı sırasında Erbil semalarında hava savunma sistemleri tarafından füzeler ateşlendi. Gökyüzünde art arda patlamalar yaşanırken, kent genelinde siren sesleri duyuldu.

Yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Havalimanı çevresinde duman yükseldi

Saldırının ardından havalimanı çevresinden dumanların yükseldiği bildirildi. Olay yerine güvenlik ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Saldırının türüne ve kullanılan mühimmatın niteliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı ya da maddi hasara dair henüz net bilgi paylaşılmadı.

Bölgesel gerilim Irak’a sıçradı

Uzmanlar, Orta Doğu’da artan askeri hareketliliğin Irak topraklarına da yansıdığına dikkat çekiyor. Erbil’deki saldırının, ABD güçlerinin bulunduğu noktalara yönelik bir mesaj niteliği taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililerden gelecek resmi açıklamaların krizin boyutunu netleştirmesi bekleniyor.