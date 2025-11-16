Altyapıdaki büyük tahribat, yakıt ve ekipman eksikliği nedeniyle belediyelerin en temel hizmetleri bile veremediğini belirten Batta, "İmkansızı başarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iyileşme kaydedilmediğini vurgulayan Batta, İsrail'in "Sarı Hat" bölgelerindeki ana çöp toplama alanlarına erişimi engellediğini söyledi. Bu nedenle Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde farklı noktalarda 700 bin ton çöp biriktiğini aktaran Batta, yığılan atıkların halk sağlığı ve çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Yakıt Krizi Hizmetleri Felç Ediyor

Belediyelerin yakıt krizinin belini büktüğünü belirten Batta, "Ödünç yakıt alıyoruz. Bunu da yapamazsak günlük hizmetleri kısmak zorunda kalacağız" diye konuştu. Gelen yakıtın birkaç gün yetmediğini, moloz kaldırma, yol temizleme ve yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü kolaylaştırma gibi ek görevler nedeniyle ihtiyacın daha da arttığını ekledi.

Su ve Kanalizasyon Ağında Benzeri Görülmemiş Tahribat

Su krizi: İsrail'in 700 su kuyusunu tahrip ettiği, bu oranın kuyuların %80-85'ine denk geldiği belirtildi. Savaş öncesi kişi başı günlük 90 litre olan su tüketimi 10-15 litreye düştü. Su şebekeleri ve jeneratörlerin de yıkılması nedeniyle asgari su bile ulaştırılamıyor.

Kanalizasyon şebekesi: Yaklaşık 2 milyon metreküp şebeke neredeyse tamamen tahrip edildi. Belediyeler onarım için ekipman ve makineden yoksun. Kanalizasyon sularının toprağa sızması yeraltı sularını kirletiyor.

Belediye Çalışanları ve Ekipman Kayıpları

Savaş boyunca 200 belediye çalışanı görev başındayken öldürüldü. 5 bin çalışan ise 735 gündür maaş almadan hizmet veriyor. Belediye binaları ve ekipmanları hedef alındı; Ocak 2015-Mart 2025 arası ateşkes döneminde Arap ülkeleri ve Mısır'dan hibe edilen 15 buldozer İsrail tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Batta, uluslararası yardımların acilen artırılması çağrısında bulundu.