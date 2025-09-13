Kocaeli'de yaşanan vahşi saldırı, hem şehirde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 35 yaşındaki İpek Genç ve 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç, ayrılmak istediği sevgilisi Erhan Derse'nin silahlı saldırısında hayatlarını kaybetti. Çifte cinayet sonrasında saldırgan da aynı silahla kendi yaşamını sonlandırdı. Olay sonrası, sokakta uzun süre inceleme yapıldı; hem polis hem de sağlık ekipleri bölgede detaylı çalışma yürüttü.

İpek Genç Kimdir?

İpek Genç, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapıyordu. 35 yaşında olan Genç, bir çocuk annesiydi ve çevresinde sakin, yardımsever biri olarak biliniyordu. Kocaeli'de ikamet edip sağlık sektöründe çalışan İpek Genç, son dönemde ayrılmak istediği Erhan Derse ile yaşadığı problem nedeniyle gündeme geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın önünde meydana gelen saldırı, onu ve kardeşini ölümle buluşturdu. Genç’in ismi son olayla birlikte kadın cinayetleri karşısında bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti.

Neden Öldü? Ne Oldu?

Edinilen bilgilere göre, İpek Genç ayrılmak istediği sevgilisi Erhan Derse'nin tehdidi altında kaldı. 12 Eylül akşamı, Kartepe Ataevler Mahallesi’nde, apartman önünde Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç’e tabanca ile ateş açıldı. Saldırı sırasında çok sayıda kurşunla vurulan iki kardeş olay yerinde ağır şekilde yaralandı. Saldırgan Erhan Derse ise olayın hemen ardından tabancayı kendi başına doğrultarak intihar etti. İpek Genç ve kardeşi tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Aynı olayda saldırgan da yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, olaya ilişkin ifadeleri ile dosyaya katkı sundu. Olayda kıskançlık, ayrılma talebi ve psikolojik şiddet öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Olay bölgesinde yapılan incelemeler ve yakınlarının anlatımları, Genç ve ailesinin saldırı öncesinde tehditlere maruz kaldığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması taleplerinin bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu.