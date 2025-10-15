Yeni düzenleme yalnızca paylaşımlarla sınırlı kalmayacak. Instagram, yapay zekâ destekli sohbet botlarının da çocuklarla uygunsuz içerikli iletişim kurmasını engelleyecek. ABD’li yasa yapıcıların denetiminde olan bu botlar, artık yaşa uygun olmayan hiçbir yanıt veremeyecek.

Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, PG-13 standardının ebeveynler için tanıdık olduğunu ifade ederek, “Genç kullanıcı deneyiminde rehberimiz aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi,” dedi. PG-13 filmler sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebilir; ancak Meta, genç kullanıcılar için çıplaklık içeren hiçbir içeriğin önerilmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni bir dönem başlıyor

Instagram, yeni dönemde genç kullanıcıların yetişkin içeriklere erişimini sınırlayacak ve bazı hesaplarla etkileşimi tamamen kısıtlayacak. Ebeveynlerin aktif edebileceği “Sınırlı İçerik” adlı yeni özellik, PG-13 standardından daha katı bir denetim sunacak. Platform, içerikleri derecelendirmek için binlerce ebeveynin görüşünü aldı ve yapay zekâ destekli sistemlerle denetimi devam ettirecek.

'En kapsamlı adım' olarak nitelendiriliyor