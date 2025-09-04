Instagram, sosyal medya dünyasında uzun süredir beklenen bir adımı atarak iPad için resmi uygulamasını kullanıma sundu. Kullanıcıların yıllardır talep ettiği bu uygulama, iPadOS cihazlarında optimize edilmiş bir deneyim sunarak büyütülmüş iPhone uygulamasını geride bırakıyor. İşte Instagram’ın iPad uygulamasının detayları ve platformun son dönemde öne çıkan yenilikleri.

iPad uygulaması kullanıcılarla buluştu

Instagram’ın iPad için geliştirilen resmi uygulaması, 3 Eylül tarihinde yayınlandı ve iPadOS 15.1 veya üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulama, büyük ekranlara özel olarak tasarlandı ve iPhone sürümünden eksik bir özellik barındırmıyor. İlk açılışta kullanıcıları “Reels” sekmesi karşılıyor. Koyu arayüz seçeneğiyle modern bir görünüm sunan uygulama, doğrudan mesajlaşma özelliğini de destekliyor. Bu sayede iPad kullanıcıları, Instagram’ın tüm işlevselliğini tabletlerinde sorunsuz bir şekilde deneyimleyebiliyor. Uygulamanın arayüzü, iPad’in geniş ekranına uygun şekilde optimize edildi ve kullanıcı dostu bir gezinme sağlıyor.

Harita özelliği ile konum bazlı deneyim

Instagram, yakın zamanda “Harita” özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Doğrudan mesajlar bölümünden erişilebilen bu özellik, kullanıcıların takip ettikleri kişilerin paylaştığı gönderileri konumlarıyla birlikte harita üzerinde görmesini sağlıyor. Şirket, özelliğin tanıtımında “Arkadaşlarından güncel haberleri al ve etrafında neler olup bittiğini gör” ifadesini kullanıyor. Kullanıcılar, çevrelerinde etiketlenen yerleri ve gönderileri keşfedebiliyor, ancak konum bilgisi yalnızca kullanıcının kendi isteğiyle paylaşıldığında görünüyor. Konum paylaşımı, akış, sohbetler veya harita gibi alanlarda beliriyor ve kullanıcılar ayarlarını diledikleri zaman değiştirebiliyor. 24 saat boyunca uygulamayı açmayan kullanıcıların konum bilgisi ise otomatik olarak siliniyor.

Yeniden paylaşma özelliği popülerliği artırıyor

Instagram’ın bir diğer yeniliği ise “Yeniden Paylaşma” özelliği. Bu özellik, kullanıcıların herkese açık Reels videolarını veya gönderileri kendi takipçileriyle paylaşmasına olanak tanıyor. Yeniden paylaşılan içerikler, kullanıcının profilinde özel bir sekmede görünüyor ve takipçiler bu paylaşımları akışlarında görebiliyor. Diğer kullanıcılar, yeniden paylaşılan içeriğe yorum yapabiliyor ve bu yorumlar paylaşımı yapan kullanıcıya direkt mesaj olarak ulaşıyor. Ancak, yalnızca orijinal içerik üreticisinin yeniden paylaşım izni verdiği gönderiler bu şekilde paylaşılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların beğendikleri içerikleri daha geniş kitlelerle paylaşmasını kolaylaştırarak platformdaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.