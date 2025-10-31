Son Mühür- Türkiye'nin öncülüğünde 2011'de imza altına alınan İstanbul Sözleşmesi imza sahibi ülkelerden birini daha kaybetmek üzere.

Letonya İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma sürecini başlattı.

Letonya parlamentosu, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede uluslararası standart kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi öngören yasayı onayladı.

Bu karar, 56 "evet" oyuyla geçti ve Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in onayı bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanı onay verirse, Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke olacak.



Koalisyon hükümeti karar verdi...



Muhalefet partisi Latvia First, sözleşmeyi "cinsiyet ideolojisine dayalı radikal feminizmin ürünü" olarak nitelendirerek çekilme sürecini başlattı.

Hükümet koalisyonundaki Yeşiller ve Çiftçiler Birliği de bu karara destek verdi.

Karar, hem hükümet içinde hem Avrupa Birliği genelinde tepkilere yol açtı.

Letonya sosyal medyasında kararın Letonya'daki kadınları ve kız çocuklarını tehlikeye atıyor iddiasıyla tepkiler yükseldi.

