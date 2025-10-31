Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ''Boşa harcanmış bir toplantı istemiyorum'' mesajı verdiği Budapeşte zirvesinin iptal edildiğine yönelik sinyaller geliyor.

Financial Times'ın haberine göre, ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin sert talepler konusundaki kararlı duruşunun ardından, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan Budapeşte zirvesini iptal etti.

Financial Times, konuya yakın kaynaklara dayanarak, kararın iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yaşanan gergin bir telefon görüşmesinin ardından geldiğini bildirdi.

Trump ve Putin arasında bu ay Budapeşte'de yapılması planlanan zirve, Moskova'nın Ukrayna'nın ateşkes şartı olarak daha fazla toprak vermesi gibi taleplerini yerine getirmesi nedeniyle askıya alındı.



Orban'ın özel izniyle gelecekti...



Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği yakalama kararı nedeniyle Macaristan Başbakanı Orban'ın özel izniyle Budapeşte'ye gelecekti.

FT'nin haberine göre, ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından zirveyi iptal etti.

Telefon görüşmesinde Rubio, Trump'a Moskova'nın müzakereye yanaşmadığını söylediği öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu ancak Moskova'nın talep ettiği gibi önce ek topraklardaki askerlerini çekmeyeceğini söylemişti.