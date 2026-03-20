Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı resmi mesajında, toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bayramın, insani değerlerin en üst seviyeye çıktığı müstesna bir dönem olduğunu hatırlatan Bahçeli, bu özel günlerin küslüklerin geride bırakılması ve manevi bağların daha da sıkılaşması için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Sosyal medya platformları üzerinden Türk kamuoyuna seslenen MHP Lideri, bayramın manevi ikliminin tüm İslam alemine ve gönül coğrafyamıza huzur getirmesini diledi.

Kardeşlik ve dayanışma ruhu vurgusu

Devlet Bahçeli, yayımladığı metinde Ramazan ayının getirdiği rahmet ve bereket ikliminin ardından ulaşılan bayramın, Türk milletinin köklü geleneklerindeki karşılığına dikkat çekti. Milletimizin yüzyıllardır süregelen yardımlaşma karakterinin bayramlarla perçinlendiğini ifade eden Bahçeli, bu sürecin sadece bir tatil değil, aynı zamanda merhametin ve muhabbetin yeniden yeşerdiği bir onarım süreci olduğunu belirtti. Kırgınlıkların giderilmesi ve gönül köprülerinin yeniden inşa edilmesi noktasında bayramın birleştirici gücüne vurgu yapan Bahçeli, toplumsal huzurun anahtarının hürmet ve sevgi bağlarında olduğunu kaydetti.

Gönül coğrafyasına esenlik dilekleri

Mesajında sadece yurt içindeki vatandaşları değil, sınırların ötesindeki soydaşları ve din kardeşlerini de unutmayan MHP Genel Başkanı, geniş bir perspektifle iyi dileklerini sundu. Gönül ve kültür havzamızın her köşesinde yaşam mücadelesi veren tüm Türk-İslam dünyasına esenlikler dileyen Bahçeli, bayramın küresel ölçekte bir huzur iklimine vesile olmasını temenni etti. Bahçeli, mesajını şu sözlerle noktaladı: "Bu mübarek günlerin dargınlıkların son bulmasına, gönüllerin birleşmesine, muhabbet ve hürmet bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun."

