Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik giderek artıyor. Uzun süredir çözülemeyen anlaşmazlıklar, bu kez mahkeme kararıyla yeniden gündeme geldi.

Elektronik kelepçe takıldı

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Yapılan başvurunun ardından mahkeme, Ahmet Tatlıses’in babasına yaklaşmaması için “elektronik takip” uygulanmasına karar verdi ve bu kapsamda kendisine elektronik kelepçe takıldı. Babasına yaklaşamayacak Kararın ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı verildi. Sistemin devreye girmesiyle, Ahmet Tatlıses babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaştığında ekipler anında bilgilendirilecek.