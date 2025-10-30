Son Mühür- Soruşturmayı yürüten savcılık birimleri, belediye bünyesindeki çeşitli birimlerde görev yapan çok sayıda kişiyle birlikte, dosyada adı geçen tüm şüphelilerin ifadelerini aldı. Dosyada toplanan belgelerin ve mali kayıtların incelenmesiyle birlikte, iddianame hazırlıklarının son aşamaya geldiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aynı dosya kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun görevinden “geçici tedbir” olarak uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

CHP’den iddianame açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devam eden soruşturmaya ve hazırlanmakta olan iddianameye ilişkin açıklamasında, “Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı, haydi bakalım ispatlayın, iddianamelerde göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sürecin Kasım başında netleşmesi bekleniyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin iddianamenin Kasım ayının ilk haftasında tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor.