Son Mühür- Basın İlan Kurumu’nun (BİK) kritik önemdeki 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, kurumun vizyonunu ve sektörün geleceğini şekillendirecek stratejik mesajlarla kapılarını açtı. Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda, dijitalleşmeden finansal destek paketlerine, akademik iş birliklerinden basın çalışanlarının sosyal haklarına kadar geniş bir yelpazede yeni dönem yol haritası paylaşıldı.

Sektörel istişare ve sürdürülebilir yönetim vurgusu

Toplantının başlangıcında geride kalan yoğun faaliyet dönemine dair bir bilanço çıkaran Genel Müdür Abdulkadir Çay, yönetim anlayışlarının temelinde "ortak akıl" ve "saha verisi" olduğunu vurguladı. Sektör paydaşlarıyla kurulan temasların sadece geçici bir refleks olmadığını, aksine sürdürülebilir bir politikanın parçası olduğunu belirten Çay, sahadan gelen her türlü öneri ve eleştiriyi geleceğe yönelik adımlarda pusula olarak kullandıklarını ifade etti. Sorunların yerinde tespit edilerek çözüm yollarının paydaşlarla birlikte geliştirilmesinin, BİK’in yeni dönem yönetim karakterini yansıttığını dile getirdi.

Dijital dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluk

Medya dünyasının içinden geçtiği köklü değişime dikkat çeken Çay, dijital dönüşümün artık ertelenemez bir noktaya geldiğini savundu. Gazetecilik pratiklerinin; içerik üretiminden doğrulamaya, dağıtımdan sunuma kadar tepeden tırnağa yenilendiğini hatırlatan Genel Müdür, bu sürecin sadece teknolojik bir altyapı meselesi olmadığını, aynı zamanda mesleki standartların ve yetkinliklerin de çağın ruhuna uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtti. İletişim Başkanlığı’nın çizdiği vizyon doğrultusunda, BİK’in bu dönüşümde rehber bir aktör olarak konumlandığının altı çizildi.

Akademi ve sektör tecrübesi aynı paydada buluşuyor

Basın sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına akademik camia ile olan bağların güçlendirileceği mesajı toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin habercilikteki etkinliğinin arttığı bir dönemde, kuramsal bilgi ile saha tecrübesinin birleşmesinin kritik önem taşıdığı ifade edildi. İbn Haldun Üniversitesi ile imzalanan protokolü bu vizyonun somut bir adımı olarak nitelendiren Çay, İletişim Fakültelerini sektörün en stratejik ortakları arasında gördüklerini ve benzer iş birliklerinin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Yeni nesil iş modelleri ve ekonomik sürdürülebilirlik

Geleneksel gelir yöntemlerinin yanına modern finansal modellerin eklenmesi gerektiğini savunan Abdulkadir Çay, resmi ilan ve reklam gelirlerini artırma çabalarının yanı sıra dijital yayıncılığa uyumlu yeni iş modellerine de odaklandıklarını söyledi. Sektörün orta ve uzun vadeli istikrarı için dijital abonelik sistemleri ve içerik değerine dayalı gelir modellerinin hayati olduğunu vurgulayan Çay, sadece ilan gelirine sırtını yaslayan bir yayıncılık anlayışının günümüz rekabet koşullarında yeterli olamayacağını açık yüreklilikle ifade etti.

Basın işletmelerine 7,5 Milyar TL’lik dev kredi desteği

Basın İlan Kurumu'nun en somut müjdelerinden biri ise finansmana erişim noktasında geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzalanan protokolün detaylarını paylaşan Çay, basın işletmelerinin teminat sorununa neşter vurduklarını belirtti. 2 binden fazla süreli yayını kapsayan ve önümüzdeki 5 yılı hedefleyen bu destek mekanizmasıyla, bu yıl için 7,5 milyar TL’lik bir kredi limitinin tahsis edildiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye Sigorta ile yapılan iş birliği sayesinde basın emekçilerinin sosyal refahının artırılmasının kurumun öncelikli görevlerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Karar oturumu 13 Şubat’ta gerçekleşecek

Genel Kurulun ilk günü, Divan seçimi ve gündemin belirlenmesinin ardından komisyon çalışmalarına geçilmesiyle tamamlandı. İlan, Hukuk ve Mali İşler komisyonlarının titizlikle yürüteceği çalışmalar neticesinde hazırlanan teklifler, 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak olan büyük oturumda oylanarak karara bağlanacak. BİK, yeni dönemde de "masada değil sahada çözüm" ilkesiyle basın camiasının yanında durmaya devam edeceğini bir kez daha tescillemiş oldu.

